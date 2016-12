Historia con final anunciado ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - Desde hace varias semanas venía haciéndose evidente otra situación de extrema tirantez en el seno del SAMCo, tras la asamblea comenzó a palparse el enrarecido clima. Unas semanas atrás se hacía pública una nota de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 6169 "General Manuel Nicolás Savio", misiva en que la institución coescolar comunicaba al Concejo Municipal, que Hugo Acuña -presidente de la Comisión Ejecutiva del SAMCo- no pertenecía a esa comisión y por ende el establecimiento escolar no contaba con representación en el ente del efector de salud, también elevaron su renuncia dos de los tres integrantes de la Comisión Ejecutiva -Griselda Bonafede y Fernando Cattaneo-. Posteriormente y en nombre del SAMCo se difundió un parte de prensa en el que se desvirtúa todo lo que estaba informándose, afirmándose que no se evaluaba nombrar un delegado normalizador, entre otras cosas y finalmente lo que le puso la frutilla al postre fue el comunicado de prensa de la Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Almícar Gorosito, restándole su aval al SAMCo, y requiriendo al Ministerio un sumario administrativo, esta última nota se elevó al Ministerio de Salud e inmediatamente las autoridades tomaron cartas en el asunto, decidiéndose la presencia de un delegado normalizador. El coordinador de Salud del Nodo de la Región 2 Rafaela, Dr. Ernesto Bosco, hasta hace poco director del efector público sunchalense, hizo el anuncio que la cartera de Salud decidió nombrar un delegado normalizador que se ocuparía de administrar el centro de salud y también se convocaría a las instituciones que conforman el Consejo de Administración del SAMCo para constituir una nueva comisión ejecutiva. Ante la renuncia de Griselda Bonafede y Fernando Cattaneo, y al no tener representación, Acuña quedó desafectado. Se nombró delegado normalizador a Rubén Mariani, contador, que aceptó cumplir con estas funciones. Esta delicada situación del Hospital Gorosito viene a sumarse a la incertidumbre que se manifestaba luego de la renuncia de la directora médica y su equipo. Todavía no se ha producido el nombramiento del profesional que ocupe el puesto, y por esa razón la Dra. Vanesa Cipolatti -sub coordinadora de Salud de la Región 2- y el mismo Bosco se harán cargo de la situación.