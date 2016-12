Celebración de las Patronales ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción EGUSQUIZA

EGUSQUIZA. - Durante la fiesta patronal de esta localidad, se llevaron a cabo los actos religiosos en honor al patrono, San Isidro Labrador. Todo comenzó con una procesión por las calles del pueblo, encabezada por la imagen del patrono que fue portada por integrantes de la agrupación tradicionalista "Reflejos Gauchos", actividad que contó con una importante asistencia de la feligresía y que fue presidida por el párroco, Miguel Collino, acompañado por los diáconos Herberto Mautino y Eduardo Bernacchia.

Tras esa demostración de fe la comitiva retornó al templo donde fue celebrada la Eucaristía. Eduardo Bernacchia ofreció la homilía en la que resaltó que la celebración patronal este año coincidió con Pentecostés, remarcando que "Pentecostés para nosotros es el envío del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que muchas veces no tenemos tan presentes. Le rezamos a Jesús, a María, a Dios pero no a este integrante de la Santísima Trinidad, porque Dios quiso, al soplar sobre los Apóstoles unificar el hombre viejo con el hombre nuevo, ¿pero cómo?, a veces creemos que este hombre nuevo, de fe, cristiano, esta persona cristiana es sólo para los santos de estampitas y todos los demás hacemos un poco lo que podemos, y no es así. El camino de la Santidad está llamado a todos".

Más adelante enfatizó que "nosotros seguimos a una persona de carne y hueso, a una persona viva que es Jesús. Una semana atrás celebramos la ascensión de Jesús a los cielos, y esta persona nos ha dejado su Espíritu, el Espíritu Santo que, cuando lo vivimos con fe, con amor, cuando nuestra relación con el otro es el amor, cuando vivimos con esperanza... no importan cuánto estudie, importa si esos dones nos enriquecen o empobrecen, porque en la vida espiritual no hace falta rezar todos los días el Rosario, es bueno que podamos hacerlo... porque ese es el idioma de Dios en clave de fe, pero lo bueno es cómo vivimos, el testimonio de vida". En otro pasaje aseveró "la fe es para valientes, es para aquel que hace el sacrificio todos los días, como ir al trabajo, estar con su familia, nada es mágico, porque como dice el papa Francisco, Dios siempre nos primerea, siempre viene en busca de cada uno de nosotros, porque para Dios, que nos envía su Espíritu, cada uno de nosotros es importante, porque cada persona es valiosa, porque la vida de cada persona es valiosa, y estos dones del Espíritu, cuando lo resaltamos con la oración, cuando bendecimos los alimentos, cuando somos fieles, cuando somos humildes, hacen que nos enriquezca, porque el control de calidad será para saber si los dones nos enriquecen o empobrecen".