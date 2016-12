No a las bolsas de plástico ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - El año pasado el Cuerpo deliberativo local dio el visto bueno a un proyecto de ordenanza que disponía la prohibición de utilizar bolsas de plástico para la entrega de mercadería, medida que, tras un período de concientización debía hacerse efectiva a partir de junio del año en curso. El Municipio local, informó que el próximo 1 de junio entrará en vigencia la Ordenanza Nº 2503/2015. La herramienta citada es una medida que busca concientizar respecto a la necesidad de reducir este material contaminante del ambiente. Es importante que los ciudadanos tomen conciencia y adopten como hábito el llevar su propia bolsa (bolso, mochila, etc,) para guardar los artículos comprados. Desde la Municipalidad de Sunchales, se ha concretado una reunión en el mes de marzo con representantes del Centro Comercial y de los supermercados y autoservicios de la localidad, para recordar esta medida se recorrieron locales tanto céntricos como barriales y a cada comercio que abrió sus puertas -así como a los que renovaron su habilitación- se les entregó una copia de la Ordenanza. El artículo segundo de la Ordenanza citada especifica que "queda exceptuado del Art. 1º), el uso de bolsas plásticas para contener y/o transportar: a) Alimentos húmedos, elaborados o pre elaborados; b) Productos líquidos o semisólidos; c) Frutas y vegetales, cuando no se encuentren previamente envasados; d) Aquellos alimentos cuyo envasado plástico no pueda ser reemplazado por cuestiones de salubridad y seguridad, tales como pescados y carnes de todo tipo y sus respectivos derivados, o los que excepcionalmente autorice la autoridad de aplicación por petición expresa y debidamente fundada del interesado, en razón de las características de la mercadería. La norma especifica también que su implementación será gradual. El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá, por vía reglamentaria, los plazos a cumplimentar por los diferentes tipos de comercios e industrias existentes, a los fines de que a la fecha prevista, sea total la erradicación del uso de bolsas plásticas. En otro artículo se dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable o la que la reemplace en el futuro, será la encargada de aplicar políticas tendientes a disminuir inmediatamente la utilización de bolsas plásticas mediante acciones tales como: a) Realización de campañas de concientización a la población sobre la importancia de llevar sus propias bolsas en ocasión de sus compras, y de educación y sensibilización acerca de los efectos nocivos que provoca en el ambiente el uso indiscriminado e irresponsable de materiales contaminantes. b) Puesta en marcha de campañas de difusión para comerciantes e industriales, informando las disposiciones y plazos propuestos por la presente Ordenanza. c) Concertación de políticas con comercios e industrias tendientes a minimizar la entrega de todo tipo de bolsas con cada venta y/o establecer la penalización de su uso mediante la aplicación de una "eco tasa" hasta la fecha prevista en el Art. 3°).