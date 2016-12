Proyecto para pavimentar ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

SUNCHALES. - En una sesión ordinaria, ingresó un proyecto del Ejecutivo Municipal para encarar un plan de repavimentación. En ocasión de efectuar un balance de sus primeros 100 días de gestión Gonzalo Toselli había hecho referencia al proyecto y también, Jorge Actis, lo hizo durante una entrevista con LA OPINION.

En el encuentro con el Cuerpo deliberativo, fue Jorge Actis, secretario de Obras, Servicios y Medio Ambiente de la Municipalidad local, quien se ocupó de fundamentar la propuesta. En sesión el funcionario puso de relieve que "la idea de la presentación de este proyecto venía siendo estudiada en virtud del estado de la red vial que tenemos en Sunchales, la emergencia hídrica del último mes de abril ha duplicado la gravedad de la situación, por eso la presentación de este proyecto, que lo consideramos como un proyecto marco general ya que es un proyecto ambicioso y oneroso, para toda la ciudad. Una reconstrucción del pavimento urbano de 190 cuadras aproximadamente, de 106.000 m2, casi 15.000 metros lineales en el que podrán observar que se hizo un estudio muy minucioso sector por sector, calle por calle y en el que se han podido determinar los metros cuadrados a repavimentar y qué tipo de pavimentación necesita. La idea de esta presentación del proyecto marco es que quede armado a futuro, porque demandará un tiempo bastante prolongado la ejecución. Debido que es un proyecto que se encara por contribución de mejoras, pero para su inicio se deberá buscar apoyo financiero externo. Pero en el estado que están las calles, si esto se aprueba, hay calles que necesitan el trabajo en forma urgente para hacerlas transitables, podemos nombrar varias cuadras que exhiben un estado de transitabilidad con varios problemas, y eso es lo que hemos intentado hacer en estos días, pero este acuerdo marco trata de reglamentar y dejar explicitado todo lo que puede ocurrirnos a futuro. La idea es que vayamos habilitando los seis sectores que se necesitan repavimentar, en el orden que le hemos dado se contempla la prioridad, en función del grado de deterioro. "Lo planteamos así porque si lo hacemos con una Ordenanza general, ya tuvimos experiencias de que cuando se hacen proyectos muy grandes llegamos tarde al vecino y no es favorable, por eso, sector por sector circunscribir la ciudad y así podremos brindar la posibilidad de que el vecino confíe rápidamente en el Estado local y que las obras las comencemos, las terminemos y vayamos a otro sector".

LOS COSTOS

En cuanto a la inversión que significará la propuesta enfatizó que "estamos hablando de 94.697.251 pesos, los seis sectores. El sector 1, el que sindicamos como de urgente realización, estamos hablando de $ 42.000.000, por supuesto que esto no implica que por más que trabajemos en un sector dejemos de hacer el mantenimiento en los otros, hoy por hoy recorremos la ciudad y de estas 190 cuadras, si vamos a una situación lineal, deberíamos abordarlas todas juntas en su conjunto, pero es imposible y de alguna manera tenemos que ponerle el pecho a las balas, y empezar con esto dado que la vida útil de este pavimento, fundamentalmente el que es de asfalto frío se ha terminado, tiene más de 30 años, no resiste ya ningún tipo de bacheo. Hoy la tecnología nos ayuda mucho a resolverlo rápido, si tenemos el financiamiento, para hacer una cuadra de pavimento, hoy la tecnología nos permite terminar una cuadra en cuatro días, teniendo los recursos."Con esto quiero decir que buscando los recursos y teniendo la disponibilidad son obras de mucho monto y de poca cuantía en cuanto al tiempo que hoy nos pueden ofrecer las empresas que pueden llegar a licitar todo esto".