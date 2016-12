Doce días de lluvia complicaron a la región ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Las constantes y copiosas precipitaciones que sin clemencia se abatieron sobre toda la región generaron situaciones insostenibles y que pusieron en peligro, seriamente, la actividad productiva de la región, mayoritariamente agrícola ganadera. Los habitantes, como en tantas otras ocasiones, viven y continúan con sus actividades diarias, con alta preocupación, ya que en muchas oportunidades, en diversas poblaciones de la zona, al ser foco de inundaciones, muchas personas perdieron todo o prácticamente todo, generando situaciones realmente dolorosas, precisamente en hogares cuyo sustento surge del trabajo y esfuerzo diario de sus moradores, con los inconvenientes lógicos que surgen al momento de reponer mobiliario, enseres, herramientas, vestimenta, etc.

Toda la zona, quien más, quien menos, sufrió el fenómeno meteorológico y se vio afectada por el persistente temporal que parecía interminable.

SUNCHALES

Cerca de 400 mm. Una ciudad que es blanco del accionar de las aguas y que en esta ocasión llevó registrados alrededor de 400 milímetros, con su zona rural altamente comprometida, y con muchas de sus calles sufriendo la invasión hídrica. Es importante señalar que el avance de la masa líquida en el casco urbano controlado por un sistema de compuertas evitó un avance masivo. Los canales Norte y Sur vieron sus cauces colmados y desbordados en algunos tramos de su recorrido.

TACURAL Acciones de la Comuna

La Comuna local hizo saber que "debido al desastre meteorológico soportado por todos los habitantes del pueblo (urbano y rural) desarrolló distintas tareas para paliar tan compleja situación. Conocemos de las problemáticas que existen en nuestro distrito para el escurrimiento de las aguas, con el agravado de la cantidad inimaginable de la masa líquida que proviene de localidades vecinas que también están con graves problemas. Con respecto a los caminos rurales, la mayoría sufrió la crisis hídrica presentando un estado lamentable por la gran circulación de vehículos pesados (camiones y tractores retirando la producción o dando alimentos a los animales)". Por otra parte, se destacó que la ruta Provincial 80 S (Tacural/Col.Tacurales) estuvo prácticamente intransitable. Como recomendación a los pobladores se les señalo "evitar la circulación por esas vías para que pudieran ser utilizadas para casos urgentes. Estas -y tantas otras- son algunas de las acciones realizadas para procurar dar respuestas a la castigada población. Se trabajó con una autobomba (gentileza del Ministerio de Aguas de la Provincia) para que el agua del casco urbano escurriera a mayor velocidad. Un párrafo aparte para todos los empleados comunales que trabajaron codo a codo trabajando bajo el agua en pos de mejorar la situación. Y a todos aquellos que con su buena predisposición prestaron herramientas, personal, tiempo y la gran voluntad para soportar la situación. La colaboración y solidaridad, en ese momento, fueron valores fundamentales

BAUER Y SIGEL: Situación controlada.

Así lo manifestó la titular comunal, Ana María Ceré, quien remarcó que en el casco urbano las aguas se controlaron con dos bombas arroceras, y el líquido elemento pasó a zanjas y patios. La zona rural, compuesta por 12.000 has se anegó. Las obras ejecutadas en la población funcionaron de modo excelente y por ello había optimismo. Pese a toda la situación adversa, los tambos que quedaron en el distrito, siguieron funcionando.

PRESIDENTE ROCA: Muy complicado

Así definió el presidente comunal, Emiliano Bocco, a la situación que atravesó su comunidad, remarcando que dos tercios del distrito se anegó, en la zona rural se perdieron las pasturas, y la cosecha de soja , prácticamente perdida. Por otra parte, algunos de los productores pudieron sacar la hacienda y la llevaron a sitios más altos y menos complicados. Enfatizó que en esta oportunidad, en la que los registros marcaron unos 350 mm. han observado que se acumuló mucha más agua que otras veces, por ejemplo en el acceso a la localidad.

JOSEFINA: Viviendas en peligro.

Esta población también sufrió los embates de las copiosas lluvias y del agua que provino de la ciudad de San Francisco, según lo hizo saber el jefe comunal, Ricardo Giacosa, quien además informó que algunas viviendas estuvieron en riesgo de ser invadidas. Por otra parte la colonia se vio seriamente afectada ya que no pudo levantarse la cosecha..

SANTA CLARA DE SAGUIER Cinco mil has inundadas.

Sebastián Rancaño, presidente comunal, hizo saber que con la lluvia intensa se complicó la situación de la población, especialmente en algunos sectores del casco urbano. Enfatizó que el problema de la población es que los vecinos tienen los desagües pluviales con salida al patio, y donde hay patios cerrados la masa líquida empezó a crecer e invadió los domicilios. En cuanto a la zona rural puso de relieve que tienen 5.000 has. inundadas y por esta razón pudo levantarse solamente el 15% de la cosecha.



REGION 2

El coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Pablo Pinotti, remarcó que si bien toda la región estuvo complicada, el más afectado fue el Departamento San Cristóbal, en el que hubo poblaciones en las que no se pudo ingresar. Aguará Grande fue la comunidad más complicada, estuvo aislada, y para proveer de alimentos a los habitantes se ingresó con un tractor.

RAMONA

Luego de una semana signada por las abundantes precipitaciones padecidas nuevamente por nuestra región, se produjo el anegamiento de parte de la planta urbana y la inundación de una amplia extensión rural. Ante dicha situación, desde la Comuna se adoptaron diversas medidas paliativas. La primera de ellas, ha sido la implementación de un plan de contingencias, mediante el cual, se asistieron a 30 vecinos para evitar el ingreso de la masa líquida a sus moradas y, por ende, que familias tuvieran que abandonar sus domicilios.