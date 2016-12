Licenciatura en obstetricia ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - Una especial ceremonia se vivió en una de las aulas del Centro Educativo Tecnológico Atilra. Se trató de un momento trascendente a través del cual se le dio apertura formal a la carrera de Licenciatura en Obstetricia, carrera que comienza a dictarse en esta ciudad a través de un convenio celebrado entre la Fundación ATILRA y la Universidad Nacional del Litoral, habiéndose inscripto ochenta aspirantes. El acto fue presidido por Héctor Ponce, presidente de la Fundación ATILRA; Miguel Irigoyen, rector de la UNL, Larisa Carrera, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Se contó con la presencia de Fátima Bazán, gerente administrativo de la Fundación Atilra, miembros del Consejo Directivo Nacional de ATILRA; Hugo Erbetta, director de la sede Rafaela-Sunchales de la UNL, Andrea Ducase, coordinadora de la carrera; en representación del Municipio local estuvieron Raquel Carrer, Adriana Morero y Marilina Grande. Todo comenzó con la proyección de un video en el que en apretada síntesis se reúnen las obras de la Fundación -creada a partir del año 2013-.



DOBLE DESAFIO

La lista de oradores fue encabezada por Larisa Carrera, decana de la Facultad de Ciencias Médicas, quien puso de relieve que "es para mí una satisfacción doble estar hoy aquí, porque damos inicio formal a la carrera de Licenciatura en Obstetricia la que fue gestada hace muchos años en la Facultad de Ciencias Médicas, lo que significa un nuevo desafío que lleva a consolidar la oferta académica en el área de la salud". Remarcando que "es un doble desafío porque el comienzo de esta carrera, para nosotros también es un desafío y debe ser de avanzada para llevar las posibilidades de estudio al interior de nuestra Provincia y tiene que ver con una oferta muy interesante".



UN DERECHO Y UN SERVICIO PUBLICO

El rector de la Universidad, Miguel Irigoyen, definió de este modo el significado de la educación para la Casa de Estudios. En su mensaje agradeció a la Fundación y enfatizó que lo embargaba una gran satisfacción por participar de esta ceremonia. En primer término les habló a los inscriptos para esta carrera y les ofreció una reseña de la trayectoria de la UNL y el significado de una Universidad nacional que tenía una fuerte presencia regional, las vicisitudes a la que se vio sometida tras la presencia de gobiernos de facto que recortaron el alcance de la casa de altos estudios y cómo encararon la necesidad de reconstruir su identidad y lograr una propuesta educativa. Señaló que estos hechos los llevaron a "pensar en la territorialidad. No somos una universidad privada que se expande con la intención de lograr nuevos alumnos. Somos una universidad pública y entendemos que la educación es un derecho y un servicio público, hicimos extensiones territoriales por la gran vocación de llevar más educación a una gran cantidad de ciudadanos".



BIENVENIDA A LOS ALUMNOS

Héctor Ponce, presidente de la Fundación ATILRA ofreció la bienvenida, especialmente, a quienes se inscribieron para cursar la carrera. Agradeció a la UNL por el acompañamiento, aprovechó para felicitar a Irigoyen que es reciente rector, en reemplazo de Cantard y saludó también a Larisa Carrera. Como quienes lo antecedieron, también ofreció una reseña de la institución que preside destacando que "nosotros hemos ampliado el espectro de servicios que brindamos a la comunidad sencillamente por la razón de que más allá de no olvidar el objeto que es madre de nuestra organización sindical, que tiene que ver con la defensa de los intereses laborales y profesionales de los trabajadores lecheros, nosotros hemos entendido, no solamente que el objeto de la organización se centra en la prestación médica asistencial y en la defensa de sus intereses profesionales, sino que tenemos la firme convicción y estamos en condiciones de realizar por cuenta propia o también, con aliados que tengan los mismos objetivos desde el punto de vista social en nuestra organización, incursionar en otros servicios con características muy importantes para nosotros la salud, la educación, la cultura y el arte, que son herramientas de transformación de los pueblos".