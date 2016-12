Jorge Actis confirmó plan de repavimentación ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - Jorge Actis, secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente del Municipio local, puso de relieve diversas acciones que serán impulsadas en pos de mejorar la calidad de vida de los sunchalenses.

El funcionario, muy entusiasta y absolutamente compenetrado con la función, la que en otra administración ejerció con excelencia, analizó distintos aspectos de la situación del área que le compete.



OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

En cuanto a la situación en la que encontraron la obra pública y los servicios manifestó "la obra pública, cuando nos hicimos cargo, tenía una suerte de bajo control, bajo mantenimiento, y fundamentalmente yo apunto a dos cosas: al sector de pavimento existente y calles no pavimentadas y lo que es el sistema cloacal, dos temas que, por más que hablemos de obra terminan siendo servicios. Son dos aspectos en los que hoy tenemos una situación crítica, una que se ve y otra que no. Hoy tenemos una realidad vial crítica, de la cual nos hemos encontrado con un plan de pavimentación, prácticamente en terapia intensiva, hicimos denodados esfuerzos para que no se caiga, ya que si hubiésemos optado ajustarnos a las ordenanzas el plan hubiera desaparecido".



REPAVIMENTACION

En otro pasaje manifestó que "hoy tenemos realidades que vamos a tener que hacernos cargo de cosas del Estado que el vecino tiene que ayudarnos, ya que tiene que entender que sin su ayuda y sin las contribuciones por mejoras hay obras que no podrán ejecutarse; tampoco podemos estar esperanzados que venga toda la plata de subsidios. Estamos tratando de terminar este plan y plantearnos a muy corto plazo un plan de repavimentación, ya que el estado del pavimento es muy crítico, porque el sistema de bacheo no lo soporta más y es costoso, por lo tanto estamos tratando de armar, en breve, un plan de repavimentación que será presentado al Concejo, en distintos sectores, nos va a ir un tiempo, pero también debemos entender que hay una simultaneidad de cosas, y que el Estado no puede hacerlo todo en seis meses, nos va a ir la gestión, o deberá seguirla la próxima. Hay que comprender que 290 cuadras de ripio no se pavimentan en un año".