Copiosa lluvia complicó a la ciudad ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES. - Una vez más la intensa precipitación pluvial causó horas de zozobra en la población. En esta oportunidad, a pesar del temor generado, gracias a Dios, los pobladores no sufrieron el embate de la masa líquida, si bien varias calles quedaron absolutamente anegadas, pero las viviendas no fueron invadidas por el agua. La precipitación registrada fue superior a los 200 milímetros. En virtud a la situación planteada desde la Secretaría de Obras, Servicios y Medio Ambiente de la Municipalidad se emitió un comunicado de prensa en el que se informó que las intensas lluvias registradas que superaron los 200 mm en 10 horas, provocaron el anegamiento de calles en algunos sectores de la ciudad. Por tal motivo la compuerta del canal Sur se cerró desde temprano en la mañana y el Canal Norte trabajó al 90% de su capacidad. Efectivamente, al no producirse nuevas lluvias, en pocas horas la situación tendió a la normalidad; pero en el atardecer se observaron inconvenientes en algunas viviendas del barrio Moreno, en cuyos pisos se constató que comenzaba a brotar agua. El Municipio reiteró a la población la necesidad de evitar la circulación en calles anegadas o hacerlo a baja velocidad y con precaución.