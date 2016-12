Car Show: Gómez Luna, Bürki, Robledo, Fernández y Tedeschi DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

La categoría más importante del automovilismo provincial cerró otra interesante temporada, luego de haber llevado a cabo las doce fechas previstas al momento de elaborarse el respectivo calendario.

Como viene ocurriendo desde hace algunos años, el "Premio Coronación" se disputó en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo rafaelino, en un fin de semana que ofreció como atractivo central la definición de cuatro títulos.

Antes de esa última competencia, Andrés Gómez Luna (Fairlane) había logrado el bicampeonato en TC 4000 SS, en tanto que en la cita rafaelina se coronaron Nicolás Bürki (Gol Trend) en TS 1800, Santiago Robledo (Uno) en Turismo Fiat Santafesino, Horacio Fernández en Fiat 600 TS y Lucas Tedeschi en Fórmula Junior 1.6. Vale la pena consignar que Matías Depetris (Clio) fue el piloto que sumó la mayor cantidad de puntos, pero no se pudo quedar con el título por no haber ganado una carrera.

Entre nuestros representantes, ocuparon lugares de podio en los campeonatos de sus respectivas divisionales Juan Ignacio Canela (Clio), al finalizar tercero en TS 1800 y Maximiliano Battaglino en Fórmula Junior 1.6, resignando el liderazgo en la penúltima fecha luego de haber punteado durante la mayor parte de la temporada.

Con un buen parque y espectáculos de gran nivel, el Car Show Santafesino ratificó su potencial a lo largo de un campeonato que mantuvo su interés hasta las instancias definitorias y que vio triunfar de manera repetida a los grandes protagonistas y por primera vez a quienes en anteriores temporadas no habían disfrutado de esa satisfacción.



CASSOU-CATELLI

El domingo 25 de septiembre, en el marco de la novena fecha del calendario, se realizaron los "100 Kilómetros" de TC 4000 SS en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo rafaelino, con la victoria del binomio integrado por Esteban Cassou y Luciano Catelli (Torino).

La competencia, con pilotos invitados, se vio jerarquizada por las presencias, entre otros, de Nicolás González, Gabriel Ponce de León (protagonistas de Turismo Carretera) y Juan Bautista De Benedictis (Top Race V6).

Se realizaron dos pruebas de 50 kilómetros cada una, que arrojaron estas clasificaciones:

Primeros 50 kilómetros (14 vueltas): 1º Mauro Perassi - Gabriel Ponce de León (Fairlane), en 19m41s051, a un promedio de 130,155 Km/h; 2º Héctor Fain - Nicolás González (Falcon) a 1s426; 3º Gustavo Crucianelli - Juan Pablo Marconi (Falcon) a 2s070; 4º Alejandro Cipolat - Oscar Garmaz (Falcon) a 2s448; 5º Andrés Gómez Luna - Carlos Morier (Fairlane) a 2s580; 6º Damián Kirstein - Hernán Buchholz (Chev) a 4s228; 7º Fabio Fiornovelli - Domingo Ghía (Falcon) a 6s611; 8º Sergio Cheirano - Juan Bautista De Benedictis (Chevy) a 7s096; 9º Franco Passarino - Ismael Yapur (Falcon) a 9s095 y 10º Daniel Massoni - Fernando Boggero (Falcon) a 9s247.

Segundos 50 kilómetros (14 vueltas): 1º Esteban Cassou - Luciano Catelli (Torino), en 18m52s663, a un promedio de 135,716 Km/h; 2º Nicolás González - Héctor Fain (Falcon) a 486 milésimas; 3º Juan Pablo Marconi - Gustavo Crucianelli (Falcon) a 1s796; 4º Juan Bautista De Benedictis - Sergio Cheirano (Chevy) a 2s209; 5º Fernando Villa - Marcelo Villa (Falcon) a 3s706; 6º Hernán Buchholz - Damián Kirstein (Chevy) a 10s478; 7º Carlos Morier - Andrés Gómez Luna (Fairlane) a 11s924; 8º Fabián López - Marcos Engler (Chevy) a 12s596; 9º Santiago Almeida - Jorge Canavesio (Chevy) a 16s546 y 10º Alejandro Ramón - Juan Pablo Gallo (Falcon) a 17s975.



LAS POSICIONES

Las principales ubicaciones de los campeonatos son las que proporcionamos en el siguiente informe:

TC 4000 SS: Andrés Gómez Luna (Falcon - Fairlane) 372 puntos; Mauro Perassi (Fairlane) 284,5; Juan Pablo Marconi (Falcon) y Héctor Fain (Falcon) 279,5; Alejandro Ramón (Chevy) 189,5; Marcelo Feliciani (Chevy) y Sergio Cheirano (Chevy) 175,5; Santiago Almeida (Chevy) 157,5; Fabio Canciani (Falcon) 157; Fernando Villa (Falcon) 137; Esteban Cassou (Torino) y Fernando Terré (Chevy) 126; Franco Passarino (Falcon) 123,5; Daniel Caluch (Falcon) 94,5; Alberto Felizia (Falcon) 93,5... Oscar Garmaz (Falcon) 68... Germán Borgnino (Chevy) 1.

TS 1800: Matías Depetris (Clio) 264 puntos; Nicolás Bürki (Gol Trend) 250,5; Juan Ignacio Canela (Clio) 241; Luciano Bucci (Gol Trend) 238; Fernando Martino (Clio) 236,5; Gastón Martinet (Clio) 207,5; Rodrigo Faudone (Gol Trend) 195,5; Danilo D'Angelo (Clio) 186; Alejo Borgiani (Gol) 183; Marcos Bobbio (Clio) 157; José Ignacio Bailone (Clio) 124,5; Javier Penezone (Clio) 120,5; Gustavo Vidal (Clio) 100,5; Andrés Cief (Clio) 96,5; Lucas Huser (Gol) 96... Sebastián Sábolo (Clio) 55,5... Eugenio Mautino (Gol Trend) 31... Nicolás González (Ford Ka) 22... Agustín Bonomo (Gol) 16... Maximiliano Battaglino (Gol) 2... Germán Borgnino (Gol Trend) 1,5... Martín Tessio (Gol) 1.

Turismo Fiat Santafesino: Santiago Robledo (Uno) 319,5 puntos; Tomás Bergallo (128) 274,5; Juan Marcelo Lecce (Uno Way) 230,5; Martín Ferrero (Uno) 215; Sebastián González (Uno) 197,5; Carlos Sánchez (128) 164,5; José Luis Costamagna (Duna) 157; Gerónimo Orcola (128) 151; Máximo Gauchat (128) 146,5; Luciano González (Uno) 134,5; Ignacio Haroian (128) 131,5; Juan Pablo Demonte (Uno) 130; Martín Simeoni (128) 126,5; Hernán Fenoglio (128) 125,5; Luigi Melli (Uno) 116; Maximiliano Andreis (Uno) 115,5... Ricardo Saracco (Uno) 27,5... Nicolás González (128) 4... Nicolás Valentini (Uno) 2,5... Javier Melidoro (Uno) 1.

Fiat 600 TS: Horacio Fernández 333 puntos; Nicolás Aimar 296,5; Gabriel Emmert 286,5; Gastón Francone 273,5; Axel Lederhos 197,5; David Luciano 161,5; Javier Melidoro 150,5; Patricio Ternavasio 112,5; Joaquín Del Pino 106, Tomás González 95... Germán Borgnino 55,5.

Fórmula Junior 1.6: Lucas Tedeschi 303 puntos; Maximiliano Battaglino 292,5; Juan Emilio Guazzeroni 224,5; Diego Díaz 213,5; Matías Cravero 181,5; Damián Mari 180,5; Alfredo Esterkin 171,5; Kevin Crucci 163; Ricardo Coronel 127,5 y Gregorio Lang 127.