SANTA FE CONTARA CON UNA EMPRESA PROVINCIAL DE GAS ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción La Legislatura convirtió en ley la creación de "Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM", que prestará el servicio público de transporte y distribución de gas por ductos y redes.

En Sesión Extraordinaria, la Cámara de Diputados provincial, aprobó la ley de Creación de la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables, una Sociedad Anónima, de capital mayoritariamente estatal, que tendrá a su cargo la gestión del gas y la energía renovable en la Provincia.

El proyecto, enviado a la Legislatura Provincial, por el Ejecutivo santafesino, durante la gobernación del ex mandatario, y actual presidente de la Cámara Baja, Antonio Bonfatti, fue tratado durante más de un año en Comisiones, tuvo la aprobación de la Cámara de Senadores y obtuvo la sanción definitiva en Diputados.

La empresa tiene como objetivos la producción, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos y sus derivados, además de la distribución y subdistribución de gas por ductos y redes.

"Se trata de un paso importantísimo para la Provincia, ya que la vuelve a poner en un rol protagónico a la hora de planificar y ejecutar obras que tengan que ver con el transporte y distribución de gas”, manifestó Bonfatti.

En la actualidad, aproximadamente 1.750.000 santafesinos (en su mayoría del centro - norte provincial), no tiene acceso a la red de gas. La falta de este insumo, no sólo afecta a miles de familias, sino también posiciona a la industria local en un pie de desigualdad. En nuestra ciudad, el 48,3% de los hogares cuenta con gas natural. Es decir, más de la mitad de las casas deben abastecerse con garrafas, algo mucho más caro. Este es, por lejos, el servicio que más carece la población.