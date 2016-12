EL AÑO POLITICO COMENZO CON UN CONTUNDENTE PEDIDO DE OBRAS ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción El 3 de marzo, el Intendente abrió el año político con un discurso con contundentes pedidos de obras a la administración de Mauricio Macri y con una cautelosa confianza hacia la gestión de Miguel Lifschitz. Anunció el envío al Concejo de algunas ordenanzas y la posibilidad de no iniciar dos obras del Presupuesto Ciudadano por la inestabilidad económica.

Con un enfático discurso, el intendente Luis Castellano abrió en marzo el año político con un contundente discurso de media hora, en donde reclamó por obras a nivel nacional y provincial, aunque varió la intensidad de los pedidos.

Esa tarde, a la gestión macrista, Castellano le reclamó por el CEPLA, la obra de Vieytes y Marchini, y el regreso de los Gendarmes. A la Provincia, le pidió que se saldara la deuda por $ 30 millones y si bien marcó un cambio de actitud en los funcionarios del gobierno de Lifschitz en materia de seguridad y el acueducto, destacó una renovación de la confianza, pero que seguirán detalladamente el proceso, en función de las frustraciones de los gobiernos anteriores.

Anunció la participación en la cogestión de ASSA (pero necesitaba señales claras de inversión), un convenio de colaboración con Defensa Civil por el tránsito, el envío de ordenanzas para la donación de un terreno para la Asociación Civil "Vistiéndonos de Sol" para la recuperación de adictos, y otra para castigar con severas multas a los transportistas de residuos que generen basurales a cielo abierto. Y le pidió al Concejo que se apruebe la adhesión a la ley nacional de "narcomenudeo".

Asimismo, marcó que seguirán con las obras del Presupuesto Ciudadano que ya fueron iniciadas: las del Parque Balneario y la remodelación de Aristóbulo del Valle. Pero que por la incertidumbre económica ("porque las empresas no pueden definir los precios", se justificó) puso en duda el inicio de las otras dos: el Galpón del NCA y la remodelación de Ernesto Salva.

"Para no ser reiterativo ahora, sólo pondré el acento en los desafíos más importantes que tenemos como ciudad", dijo Castellano y habló de dos circunstancias "que merecen una mirada especial: una fue "el gasto imprevisto y cuantioso" que implicaron las dos tormentas de febrero, a las cuales calculó en 20 millones de pesos. "La segunda circunstancia es el contexto económico incierto, que nos impide presupuestar y trazar con previsibilidad las obras que necesitamos. Deberemos gestionar los fondos públicos con extrema prudencia, procurando optimizar al máximo los recursos con que contamos", sentenció.

"Es imperioso que el gobierno de Santa Fe nos transfiera los más de 30 millones de pesos de deudas correspondientes a Obras Menores 2015, Financiamiento Educativo y el Plan Mi Tierra Mi Casa", expresó y apuntó a la Nación: "también es clave que el Estado nacional mantenga intactos los compromisos asumidos con Rafaela por el gobierno anterior. En este sentido, hay algunos indicios que nos preocupan", marcando la paralización de la obra del CEPLA y pidió respetar la continuidad y los plazos de los proyectos en marcha de las avenidas Vieytes-Marchini y avenida Italia.

Con respecto a Gendarmería detalló que el retiro de los uniformados había sido informado que sería por unos días "pero ya han pasado dos meses. Para que vuelva, nos solicitaron que garantizáramos un alojamiento para los agentes. Ya conseguimos el lugar y ya fue informado, pero los gendarmes aún no están aquí". Y pidió el apoyo del Concejo para que se concrete el retorno.



INSEGURIDAD, UN TEMA QUE SIEMPRE ESTA

En cuanto a la inseguridad, dijo que "los recursos invertidos y el trabajo puesto en abordar la inseguridad desde todos los terrenos y desde todos los niveles del Estado, es inmenso. Cabe preguntarnos entonces en qué estamos fallando. No puede seguir sucediéndonos que un chico de 17 años con varias entradas en el sistema policial y judicial pueda cometer un homicidio con tanta facilidad, en plena calle y a plena luz del día. Estamos obligados a prevenir estas situaciones de violencia inaudita e intolerable. Es inadmisible que haya quioscos de droga que expanden su negocio como si fueran rotiserías. Les hemos dado al Ejecutivo provincial y a la Justicia las direcciones de todos esos lugares e información de quiénes los manejan. Y sin embargo, siguen allí, sin que conozcamos mínimamente cuáles son los resultados de las investigaciones que, según nos dicen, se llevan a cabo".

"El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, nos ha mostrado una actitud superadora: él mismo me ha manifestado personalmente, y también lo hizo públicamente, la decisión de asumir un nuevo impulso y que esta vez sea efectivo", dijo aunque marcó: "volvemos a dar nuestro voto de confianza", pero destacó que están "decepcionados".

"Un especial pedido hago también a los jueces, porque sabemos que desde su experiencia tienen mucho para aportar a la discusión y a la búsqueda conjunta de la solución a la inseguridad".

Respecto del suministro del servicio sanitario, destacó, ante la promesa de efectivamente avanzar con el acueducto: "una vez más, los rafaelinos volvemos a confiar, pero lo hacemos con el alerta que nos han dejado las experiencias pasadas". También adelantó que "nos han acercado un borrador de convenio para que todos los municipios participemos de la cogestión de la empresa para mejorar la prestación del servicio. Nosotros, como en el caso de la Seguridad, estamos dispuestos a colaborar pero necesitamos observar señales claras y contundentes de inversiones en la ciudad". En tal sentido, pidió reparación de cañerías, la finalización de las dos plantas de ósmosis inversa y 100% de micromedidores, entre otros puntos.

En cuanto a viviendas, mencionó la compra de terrenos en el sur de la ciudad (ver página 8) y anticipó que buscarán consolidar la mancha urbana actual, a través de una ordenanza para beneficiar a la clase media.

Finalizó haciendo hincapié en el diálogo: "los necesito a todos. Nos necesitamos todos".