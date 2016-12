Abril, el mes del diluvio en Rafaela y la región ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

No faltaron quienes, en abril, preguntaron por el precio de un arca ante una lluvia que cayó cada uno de los días de la primera semana. El clima no dio tregua y el impacto en la ciudad de Rafaela, en los pueblos de la región y especialmente en los campos fue enorme, generando millonarias pérdidas en la agricultura y la lechería, así como también en la infraestructura vial del Departamento.

En los primeros cinco días las precipitaciones ya habían dejado una marca de 150 mm. Las mediciones efectuadas en la Estación Meteorológica del Aeródromo local señalaron que a lo largo de abril cayeron 401 mm. Una cifra altísima considerando que las lluvias anuales promedio rondan los 950 mm., es decir que en apenas un mes el registro alcanzado representa cerca del 50 por ciento de lo que llueve en un año.

En este contexto, el agua causó anegamientos parciales en los barrios más bajos de Rafaela. Según las estimaciones de la Municipalidad, entre la cola de tornado de febrero y marzo (en el PAER) y las lluvias de abril las pérdidas de la ciudad orillaron los 30 millones de pesos.

Y los daños en actividad agropecuaria y lechera fueron más importantes aún, por lo que los gobiernos de la Provincia y de la Nación tuvieron que ocuparse de ayudar a los productores de la región. No había caminos, estaban tapados de agua, para sacar la leche de los tambos e incluso rodeos lecheros completos debieron mudarse a campos más altos. Los pueblos de la zona tuvieron por días sus plazas y calles bajo agua, configurando un cuadro dramático.

A menos de una semana para que finalizara abril, el presidente Mauricio Macri llegó vía aérea a Rafaela donde ofreció una conferencia de prensa en el Aeródromo en la que calificó como "una catástrofe ambiental" las inundaciones que afectan al centro del país. Al mismo tiempo, prometió ayuda financiera a sectores productivos y la realización de proyectos hídricos "inteligentes" que "transformen el agua en una oportunidad y no en una desgracia".

Así lo aseveró tras sobrevolar zonas afectadas en el centro-norte santafesino junto al gobernador Miguel Lifschitz y al intendente, Luis Castellano. "Hay mucho por hacer, quiero reiterarles a todos los argentinos que vamos a estar juntos en este momento de emergencia, pero también decirles que cuando el agua se vaya vamos a seguir estando ahí", reafirmó el mandatario nacional.

En rueda de prensa, fijó como prioridad la refacción de caminos rurales para permitirles a las comunidades aisladas retomar la comunicación vial, para lo cual Santa Fe ya destinó mil millones de pesos, y anunció la creación de un fondo especial con "recursos extraordinarios" para obras de infraestructura.