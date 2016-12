Lázaro Báez, preso ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Tras múltiples causas abiertas por la corrupción durante los gobiernos kirchneristas, la Justicia dio su primer gran golpe cuando, a principios de abril, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la detención del empresario Lázaro Báez, que fue arrestado en el aeropuerto de San Fernando, en el marco de la causa que lo tiene procesado por supuesto lavado de dinero.

El magistrado decidió dictar la detención dos días antes de que Báez tuviera que presentarse en Tribunales para prestar declaración indagatoria por esa investigación. La medida también alcanzó a su contador, Daniel Pérez Gadín, otro de los involucrados en la causa, que también quedó a disposición del juez.

Casanello que ordenó el arresto ante el temor de fuga del empresario dueño de Austral Construcciones.

Lo que ha quedado en claro durante el 2016 es que Báez, que aún continúa en prisión, cumplió un rol clave en una trama de corrupción que incluso salpica al ex presidente Néstor Kirchner y a su esposa y también ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien soporta distintas investigaciones judiciales que intentan explicar el origen de su fortuna. A través de distintas causas, la ex jefa de Estado hoy no puede disponer de sus bienes porque la mayoría está embargada, por lo que apenas cuenta con su jugosa jubilación para solventar sus gastos.