El brutal crimen de la maestra que conmovió a toda la ciudad ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Neli Zárate, directora de la Escuela Rivadavia, fue asesinada a golpes en la casa donde vivía cerca de la Terminal de Omnibus. Era la tarde del 9 de abril. La investigación está estancada.

Era un sábado más de abril, al menos hasta iniciada la tarde. Después lo que sucedió en el interior de una vivienda de avenida Ernesto Salva ese 9 de abril estremeció a la ciudad: la docente Neli Zárate fue asesinada a golpes con saña, dejando una escena del crimen con manchas de sangre en distintos ambientes lo que, en cierta medida, refleja que hubo una pelea o que la víctima opuso una feroz resistencia al atacante.

Zárate se desempeñaba como directora de la tradicional Escuela Nº 475 "Bernardino Rivadavia" de Rafaela. Su despacho estaba ubicado entre el pasillo central del establecimiento y el salón de actos, por lo que en el horario de ingreso y también a la salida recorría unos pocos metros para observar a los alumnos llegar o irse, saludando a padres e inclusive poniéndose a disposición para el diálogo.

De acuerdo a las primeras estimaciones del fiscal, Dr. Carlos Vottero, la muerte de la maestra de 52 años se registró en la vivienda que habitaba en barrio Martín Fierro entre las 14:30 y las 15 "en circunstancias de mucha violencia". La víctima era viuda desde hace 17 años (1999) y tenía un hijo que estudia la carrera de Música en Córdoba, quien regresó a Rafaela una vez informado del homicidio de su madre.

“Estamos con una persona fallecida en el interior de su domicilio -informó el fiscal Vottero a la prensa- y sería una muerte violenta. Están trabajando los peritos hace varias horas en el lugar; se está recolectando toda la evidencia, ya que dependemos de los peritajes en un primer momento", informó Vottero.

Tras el importante despliegue de efectivos policiales y patrulleros que cortaron completamente la circulación en esa cuadra en el marco del operativo, el barrio comenzó a convocarse frente a la casa de la maestra asesinada. Al circular los detalles del sangriento crimen, los vecinos y la ciudad toda se conmovieron por el triste final de una docente reconocida.

Zárate fue hallada en su cama boca abajo, vestida solamente con ropa interior y con traumatismos (golpes) muy severos en la cabeza. Al punto que se habría podido determinar que no se habría usado un elemento contundente sino que el crimen fue consumado a golpes de puño y patadas; con tanta saña y de tal magnitud que “la cabeza quedó destrozada” confiaron fuentes extraoficiales a este Diario, además de la gran cantidad de sangre en el dormitorio, según se dijo.

El hallazgo del cadáver de la directora de la Escuela Rivadavia fue realizado por su mamá, que ingresó a la vivienda junto con una vecina, poco después del suceso.

Al día siguiente, el propio Vottero admitió que "hay un gran misterio sobre este asesinato" a la vez que indicó que "no hay sospechosos". Días después se efectuó la primera marcha en la que participaron decenas de rafaelinos en reclamo de justicia por Neli y que terminó su recorrido frente a la sede de la Fiscalía Regional, en calle Necochea.

Meses después, desde la Fiscalía se deslizó que los distintos entornos vinculados a Zárate tenía escasa voluntad para colaborar en el esclarecimiento en tanto se cifraron grandes esperanzas en las pruebas y estudios de laboratorio, muchos de ellos realizados en uno de alta tecnología de la provincia de Salta.

Sin embargo, a esta altura lo único que pudieron aportar esos análisis en que el asesino es un hombre. Nada más que eso. Como en el inicio de la investigación, allá por abril, aún no hay sospechosos. El misterio sigue más firme que nunca y a esta altura es difícil ser optimista.