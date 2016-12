La desocupación dio un brusco salto hacia arriba ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción El desempleo en Rafaela pasó del 7,7% de 2015 al 9,4% de 2016 según el Relevamiento Socioeconómico. Más de 8.500 personas con problemas de trabajo.

En un año difícil para la economía argentina, en Rafaela se registró el aumento del desempleo según el capítulo "Mercado de Trabajo" del Relevamiento Socioeconómico 2016 presentado en la segunda quincena de septiembre pasado. El análisis conjunto de las tasas de desempleo y subempleo demandante constituye un indicador de la situación del mercado de trabajo de Rafaela en relación al porcentaje de habitantes que detentan problemas de inserción al empleo, ya sea por no conseguir trabajo o por trabajar menos de 35 horas y desear conseguir mayor prestación horaria en su ocupación.

Sobre este punto, en el corriente año hay un incremento en la tasa de desocupación abierta, ubicándose en el 9,4% de la Población Económicamente Activa (PEA), en tanto que la tasa de subocupación demandante registró un aumento de dos puntos con los registros del año 2015, alcanzando a la cifra de 8% sobre quienes componen el mercado de trabajo de la ciudad.

En consecuencia, si se considera en forma conjunta el desempleo y el subempleo demandante, resulta que el 17,4% de la Población Económicamente Activa afronta problemas de inserción en el mercado laboral, por no conseguir trabajo o contar con un empleo de menores prestaciones horarias a las deseadas. Este indicador es superior al relevado en el año anterior, cuando el registro alcanzaba el 13,8%, hecho que denota un incremento en los problemas de acceso al mundo del trabajo en la comparación interanual.

El Relevamiento Socioeconómico fue presentado por el propio intendente, Luis Castellano y el titular del ICEDeL, Marcelo Ortenzi, en el marco de una conferencia en la que estuvieron los concejales Silvio Bonafede y Marcelo Lombardo, el secretario General de la CGT, Roberto Oesquer y en ese entonces el titular del Centro Comercial e Industrial, Pablo Laorden.

Los datos reflejan una clara desmejora en la ciudad del mercado laboral, teniendo en cuenta que el año pasado, la EPH había mostrado una tasa de desocupación abierta, ubicándose en el 7,7% y era 6,1% los subocupados demandantes.

Si tomamos en cuenta la serie histórica, esta cifra es la más alta de los últimos 12 años. Solamente es comparable con los años 2005 (9,3%) y 2004 (9,9%).

Los ocupados plenos, que en el año 2015 constituían el 83,6% de la Población Económicamente Activa, este año representan al 80,3%. El aumento del subempleo en general, sumado a la disminución de la ocupación plena, evidencian peores condiciones laborales de los trabajadores.

Este estudio de la realidad socio-económica de Rafaela, lleva 23 años sin interrupciones, y se trata de una herramienta para la gestión que permite delimitar los principales indicadores de nuestra ciudad que constituyen la base sobre la cual se delimitan las políticas públicas.

Las encuestas se desarrollaron desde el 29 de mayo al 4 de junio del corriente año. Se trabajó con una muestra de 679 viviendas, donde se detectaron 692 hogares. Es importante destacar que el relevamiento está oficializado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y los datos que se obtienen en el mismo son anónimos y se encuentran protegidos por el secreto estadístico.



EL ANALISIS DE

CASTELLANO

Al hacer una lectura de la situación del mercado laboral, el intendente Luis Castellano afirmó que "el 46% de la población económicamente activa sean menores de 30 años es un dato relevante porque significa mucha gente que se incorpora al mercado laboral todos los años, y allí hay un 34,4 % de nuevos demandantes con respecto al año pasado, o sea que tenemos un grupo muy importante de gente que el año pasado no buscaba trabajo y hoy sí".

"Esto significa que al margen de que haya despidos o no, todos los años la estabilidad no es tal porque hay un grupo de gente que se incorpora y aumenta el desempleo, lo que significa que estando en una situación estable, el desempleo aumenta todos los años. Por supuesto, si a eso se agregan despidos el número se incrementa mucho más", puntualizó.

También dijo que "otro dato relevante, es que el 37,7 es el crecimiento de las mujeres jóvenes demandantes, y el 155% con respecto al año pasado de universitarios demandantes de empleo. Este es un dato que comienza a aparecer y nos estaría indicando una necesidad del estudiante de trabajar porque no llega a pagar sus estudios, su matrícula. A lo mejor la familia llegaba y ahora ya no. Se incorpora al mercado laboral alguien que el año pasado no necesitaba trabajo".

Para finalizar fue categórico al afirmar que "el número de personas que tiene problemas de empleo en la ciudad es de 8.500, entre desocupados y subocupados demandantes. Son muchas familias. Esto tiene derivaciones políticas directas que nosotros debemos llevar adelante, derivaciones en la calificación de los programas sociales, en el tema de la vivienda, ya que mucha gente no llega a pagar el alquiler como consecuencia de la falta de trabajo".