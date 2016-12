La industria celebró su Día sin nada que festejar ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción En un 2016 recesivo con caída de las ventas y crecientes importaciones, la industria conmemoró su Día en septiembre con indicadores negativos.

Al celebrarse el 2 de septiembre el Día de la Industria, y en el marco de un año complejo para el sector, la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región organizó una jornada para debatir la coyuntura y evaluar las perspectivas. Con la participación de más de 40 empresarios, funcionarios provinciales y municipales y legisladores provinciales, se abordó la agenda industrial que, en ese momento, parecía tener sólo problemas.

El aumento de las importaciones y la elevada litigiosidad laboral fueron dos de los dolores de cabeza que demandaron mayor dedicación durante el Plenario que presidió Adolfo Hartmann, titular de la Comisión de Industrias de la gremial empresaria rafaelina. Además se analizó el impacto de los aumentos de las tarifas de energía, otro de los temas importantes.

Asimismo, se insistió en la necesidad de ampliar las áreas industriales y de sumar obras de infraestructura en las mismas como agua potable, gas natural, pavimento. "Este Día de la Industria nos encuentra en un contexto dificultoso. Estamos inmersos en un momento en el que sufrimos un ajuste de tarifas de manera muy abrupta. Si bien sabíamos que los ajustes se venían, pensamos que iban a ser graduales. Estamos teniendo importaciones que en muchos casos están afectando a sectores de la producción local y regional. Y también hay una recesión muy fuerte en el consumo interno. No nos olvidemos que Rafaela tiene más de 550 establecimientos industriales, pero más del 90% vive, depende y comercializa sus productos dentro del mercado interno", sintetizó Hartmann.

Días después, en Pérez la Federación Industrial de Santa Fe reunió a un millar de empresarios de la Provincia para conmemorar el Día de la Industria. El gobernador, Miguel Lifschitz, el intendente de Rafaela, Luis Castellano y una importante delegación del Centro Comercial de esta ciudad se sumaron a esta fiesta.

Como cada año además, la entidad que representa a la industria santafesina entregó la Distinción al Mérito Industrial 2016 a empresas de la provincia de Santa Fe con destacada trayectoria. En esta oportunidad fueron galardonados, entre otros: General Motors, Celulosa Argentina, Cascos Vértigos, Fagtor, LG Aberturas, Armstrong Plas, la rafaelinas Induquímica y la sunchalense Richiger.

En su discurso, el vicepresidente de la entidad organizadora, Alejandro Taborda, destacó que "ningún país se ha desarrollado sin fortaleza industrial. Sin industria no hay país, Nación, ni futuro". Y en ese contexto consideró que "el Gobierno nacional debe dar señales claras y fuertes de que la industria es parte de la agenda del gobierno nacional". Tras remarcar que el país atraviesa una “profunda retracción industrial” debido a la caída de la demanda mundial, instó a fortalecer el mercado interno “para que consuma los productos que se fabrican en el país” al tiempo que puntualizó que es la demanda la que define la inversión y no a la inversa.