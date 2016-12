2016, un año en el que la transición postergó el crecimiento para 2017 ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Cuando despertaba el año con un Gobierno que aún se estaba acomodando en los despachos de Casa Rosada, la sensación era que en los primeros seis meses se tomarían decisiones duras y que en el segundo semestre la economía brotaría al ritmo de la primavera. Sin embargo, el calendario terminó y aún esperamos por tiempos mejores.

Las noticias se superponen cada vez con mayor velocidad en un mundo hipermediado en el que los medios de comunicación tradicionales conviven con nuevos formatos, entre ellos las redes sociales, que también se han transformado en un canal informativo por sí mismo. ¿Quién imaginaba hace unos años que podía verse un partido de fútbol en directo por youtube?

En este escenario en el que por momentos -y quizás todo el tiempo- prevalece la inmediatez y lo efímero es bueno detenerse para mirar hacia atrás. En esta dirección el clásico Anuario de Diario LA OPINION efectúa un aporte para darle una relectura a nuestra historia reciente, esto es a los principales hechos que marcaron la agenda en los últimos 366 días. Coincide con la costumbre de trazar, al final de cada año, un balance para evaluar los resultados de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y eventualmente de lo que dejamos de hacer y por qué. En este último caso no lo podemos ayudar en lo que hace al balance personal, pero sí podemos a lo largo de este recorrido ofrecer un resumen de los acontecimientos que ocuparon con mayor o menor despliegue las páginas de nuestro Diario.

Sin duda que la inseguridad y el narcotráfico continuaron como ejes de los contenidos periodísticos en todo el 2016. Homicidios, robos en viviendas y comercios o en la calle misma a través de los malditos motochorros dominaron, como en los últimos años, en la sección policiales. Y lamentablemente se ha agravado con los casos de violencia de género que, en no pocos sucesos, tienen un desenlace trágico.

La foto de este artículo corresponde a mediados de diciembre último. Es como el replay de una película que ya vimos y volvemos a ver. Autoridades del Gobierno y de organizaciones de la sociedad civil viajaron a Santa Fe para solicitar al Ministerio de Seguridad de la Provincia más móviles, más policías y también exigir que lleguen más efectivos de Gendarmería Nacional.

Sin embargo, la gestión no logró los resultados deseados. La delegación rafaelina regresó sin promesas ni siquiera compromisos para evaluar la situación. Por eso los gestos y las caras de pocos amigos que retratan el encuentro en la sede de la cartera de seguridad en la capital provincial.

La decepción es más grande al considerar que el año pasado, durante las elecciones a gobernador, la inseguridad sobresalió entre las preocupaciones de la ciudadanía. A un año y medio de aquellos debates, la sensación es que caminamos en una cinta de un gimnasio... parece que vamos hacia adelante pero en realidad estamos en el mismo lugar. Y si nos distraemos, incluso podemos retroceder.

En cuanto a los golpes de escena que captaron el interés de la opinión pública, enero de 2016 no fue un típico mes de vacaciones con notas desde la playa o de los destinos turísticos tradicionales. El gran escape de los hermanos Lanatta y de Schillaci de una cárcel bonaerense después de la Navidad de 2015 prolongó su influencia durante la primera quincena del primer mes del año. Es que los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, en el que se cruzan las mafias por el tráfico de la efedrina, se las ingeniaron para huir de los cerrojos policiales en toda la provincia de Buenos Aires y llegaron hasta áreas rurales cercanas a la ciudad de Santa Fe.

El ecosistema mediático focalizó toda su energía en la cobertura de esta historia, que parece diluida en nuestra memoria a pesar de que aún no pasó un año.

Para los rafaelinos, entre febrero, marzo y abril las tormentas fuertes y las intensas precipitaciones nos causaron millonarias pérdidas. Entre unas y otras, se estimó en alrededor de 30 millones los daños por la cola de tornado que azotó al PAER y los potentes vientos que causaron la caída de alrededor de 800 árboles en la trama urbana.

El campo de la región y los pueblos gringos también sufrieron la acción de la naturaleza. El agua desbordó los campos y paralizó la actividad de los tambos, destrozando los caminos rurales y dejando prácticamente incomunicadas a poblaciones enteras.

En abril, otro hecho sangriento impactó de lleno en Rafaela: el crimen de la docente Neli Zárate, directora de la céntrica Escuela Rivadavia, de nivel primario. Su cuerpo fue hallado en el dormitorio de su casa ubicada en avenida Salva, casi frente a la Estación de Omnibus, con claras huellas de una muerte violenta. Más de ocho meses después la investigación poco ha avanzado: el homicidio sigue impune y los responsables del caso no encuentran la punta del ovillo de esta madeja que se convirtió el asesinato de Zárate.

Por lo demás, el Festival de Teatro y la Expo Rural confirmaron en 2016 su vigencia en la cartelera de eventos de Rafaela así como también el acueducto que necesitan los vecinos de la ciudad ratificó su carácter de proyecto imposible, casi como una utopía. Si bien nos moviliza a la protesta, primero pasó del 2007 al 2008, y de este al 2009 y así logró llegar al 2017 siendo lo mismo que en el principio: nada.

Los paros de los trabajadores y la aprobación de la ordenanza Tributaria que determina la política impositiva del Gobierno local no pueden faltar en un resumen de noticias como se define a este Anuario. Tampoco la celebración por el aniversario de Rafaela, en octubre, que en esta oportunidad convocó a los pueblos hermanos de Italia, Alemania y España.

El aumento de la desocupación en Rafaela y en el país, así como también el incremento de la pobreza y de la indigencia según mediciones del Observatorio Social de la UCA están vinculados, de alguna manera, a los malos resultados de la actividad económica del 2016.

La recesión y la inflación maniataron a la economía sin dejarle espacio al crecimiento que debía llegar en el segundo semestre según las expectativas y estimaciones del Gobierno nacional. Así que hubo que atarse el cinturón y tratar de capear una transición en el marco de una coyuntura adversa, con la esperanza de que Gobierno, economistas y consultoras acierten sobre sus proyecciones para 2017, año en el que la actividad debería repuntar con beneficios para todos.