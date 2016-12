Pobreza y desempleo, un cóctel muy peligroso

Alrededor de 1.400.000 personas pasaron a ser pobres entre fines de 2015 y el primer trimestre de este año, con lo que 13 millones de argentinos se encuentran en esa situación, mientras que otras 400 mil personas cayeron en indigencia según el "Barómetro de la Deuda Social Argentina" elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) que fue presentado a mediados de agosto.

De este relevamiento surgió que el índice de indigencia pasó de 5,3% de diciembre al 6,2% de finales del primer trimestre de este año. En la misma medición, el índice de pobreza creció del 29% al 32,6%, lo que representó que 1.400.000 habitantes hayan caído en la pobreza y de esa manera casi un tercio de la población argentina esté en esa situación.

La escalada inflacionaria, la suba de tarifas y la ineficacia de las medidas de contención social adoptadas por parte del Gobierno de Mauricio Macri acrecentaron los alarmantes índices de pobreza e indigencia. El informe advirtió que más de dos millones de hogares no cuentan con tarifa social, ni subsidios, pese a que atraviesan un período crítico y son altamente vulnerables.

El crítico documento de la UCA advierte acerca de la existencia de un sector de la población con "mayor riesgo" frente el aumento de precios, el tarifazo en servicios y el proceso recesivo, ya que no se encuentra incluido en planes sociales o cuentan con subsidios. "Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno", alerta el resumen elaborado bajo la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del Observatorio de Deuda.

Según se informó, el relevamiento se elaboró en base a 5.700 hogares y en un universo geográfico de 25 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes, con especial representación del área metropolitana de Buenos Aires.



DESOCUPACION

No sólo la pobreza y la indigencia se dispararon hacia arriba en este 2016: el desempleo también por lo que los indicadores reflejan el deterioro social. Según difundió el INDEC en agosto, la desocupación trepó en el segundo trimestre al 9,3%, la cifra más alta desde marzo de 2007, y afectaba a 1.165.000 personas, lo que significó un aumento de 450 mil habitantes respecto de noviembre del año anterior. Por primera vez desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, el organismo difundió datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Para el INDEC, un 20,3% de la población tiene problemas de empleo en la Argentina, sumando a los desempleados con los subempleados. El organismo agregó una nueva categoría de "Ocupados demandantes de Empleo", que son el 15,7% y se refiere a las personas que teniendo una ocupación busca empleo para mejorar su situación.

El Gran Rosario, con un 11,7% fue el distrito con mayor desocupación del país, mientras que la contracara resultó Comodoro Rivadavia, con un desempleo de apenas 2,4% mientras que en el Gran Santa Fe se ubicó en el 5%. De acuerdo al informe, que releva 31 aglomerados urbanos sobre desempleo en el país, registra que los distritos con más de medio millón de habitantes tuvieron un nivel de desocupación del 10,1%, mientras que en las localidades con una población inferior el registro fue de 5,9%.

El aumento de la desocupación en la Argentina es el resultado de la recesión que afecta la actividad económica y que se profundizó este año. El Estado nacional también achicó su estructura con el cambio de Gobierno mientras que por la caída de ventas en el mercado interno y el impacto de las importaciones en algunos rubros industriales no sólo que se destruyó empleo sino también se ralentizó la creación de nuevos puestos de trabajo.