La Expo Rural, el encuentro entre el campo y la ciudad

El 2016 fue el año de la 109ª muestra industrial, comercial y agropecuaria de la Sociedad Rural de Rafaela, un espacio en el que se abrazan el campo y la ciudad. Cientos de niños de las escuelas, principalmente los más pequeños, tienen sus primeros encuentros cercanos con una vaca, un cerdo o incluso gallinas o conejos. Los productores que se acercan en busca de un tractor, una sembradora o una cosechadora o bien una capacitación específica que le resuelva problemas en el día a día de su campo. O los vecinos de la ciudad que no tienen tambo ni siembran pero consideran a la Expo Rural un excelente lugar de paseo para ver espectáculos, medir el pulso comercial de la ciudad o bien preguntar por los automóviles, teniendo en cuenta que todas las marcas y concesionarias instalan sus stands.

Esa es la propuesta que cada año renueva la Sociedad Rural y que en esta ocasión se desarrolló bajo el lema "El futuro es hoy". Con el optimismo de los agricultores que recuperaron renta a partir de la baja de las retenciones a las exportaciones o con el pesimismo de los tamberos por el escenario de crisis permanente en el que, lamentablemente, les toca producir leche, nuevamente el acto inaugural de la muestra se convirtió en una tribuna abierta donde los discursos ponen en la balanza el pasado, el presente y lo que esperan del futuro para el sector.

En la apertura de la exposición -primer día de la misma-, la secretaria de la entidad organizadora, Norma Bessone, fue la encargada de dar la bienvenida. "Compartimos la alegría de haber logrado la muestra una vez más honrando a nuestros predecesores, quienes hace más de un siglo desde este mismo lugar soñaron para que en este ámbito el campo y la ciudad se estrechen en un abrazo generoso", indicó en esa oportunidad. "Quisiera traer a nuestras mentes las imágenes de todos esos familiares, amigos, allegados y también esos seres anónimos que tiene, que tuvieron como lugar de vida nuestros campos. Esos que por generaciones transmitieron que una crisis es sólo un momento, que hay oportunidades, que las cosas siempre pueden mejorarse. A ellos, nuestro respeto y el reconocimiento profundo por haber forjado nuestra identidad", dijo con entusiasmo más allá de adversidades circunstanciales.

En el acto inaugural -último día de la muestra- el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno, destacó la vocación abierta hacia el diálogo de los gobiernos de la Provincia y la Nación aunque se quejó porque las soluciones tardan en llegar a quienes las necesitan, los productores.

También reclamó al resto de los productores agropecuarios que participen en las instituciones del sector para darle mayor fortaleza a la acción gremial. Porque, caso contrario, los reproches quedan en la tranquera pero no llegan a quienes tienen la capacidad de cambiar -para mejor- la situación del campo y sus distintas economías regionales. "Hoy, salvando las distancias, me animo a pedirles a mis colegas productores. Participemos en las entidades, seamos uno más de los hombres que gritan y no parte de los que callan", expresó Rostagno.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Gustavo Vionnet fue como buen productor directo al grano. "Hemos terminado con la lógica amigo-enemigo. Nuevamente las instituciones que defienden al sector agropecuario lentamente volvemos a ocupar lugares que habíamos perdido y donde era tan importante el relacionamiento de lo público y lo privado" indicó en lo que fue un dardo directo para el Gobierno del kirchnerismo.

Con respecto a las premisas del sector, sostuvo que "es necesario que todas las actividades tengan mercados institucionalizados, lo que evita la concentración económica en manos de pocos, de pocos productores, de pocos industriales y de pocos comerciantes".