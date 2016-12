Miles de rafaelinos en San Cayetano

Cada año la conmemoración de San Cayetano moviliza a miles de rafaelinos que renuevan su fe y piden por pan y trabajo. La Parroquia de barrio Amancay se transforma, cada 7 de agosto, en una cita obligada para la comunidad católica. En este 2016 más de 12 mil personas desfilaron por su interior, muchos de ellos haciendo fila para poder tocar la imagen del Santo.

La misa central, que ofreció el obispo de la Diócesis de Rafaela, monseñor Luis Fernández, convocó a más de dos mil fieles según las estimaciones de los organizadores. "En este día de San Cayetano, y en este año extraordinario de la misericordia, lo primero que queremos pedirle al santo patrono del pan y del trabajo, como nos decía la Palabra de Dios, saber esperar su misericordia, confiando en el Señor, porque es la recompensa más grande y hermosa que podemos recibir de Dios: su misericordia", afirmó Fernández en su homilía.

"La venida o visita a San Cayetano cada año nos invita a no perder el rumbo, a no desviarnos y bajar los brazos o querer vivir de arriba, que las circunstancias a veces difíciles que nos tocan vivir no nos hagan perder el rumbo, el camino, que hacemos todos los años peregrinando al santo, haciendo la cola y poder tocarlo y pedirle, lo que hace más digno a una persona que es tener trabajo, llevar el pan de cada día a los hijos con la dignidad y el sudor de nuestro esfuerzo. Que nada nos desvíe de las cosas esenciales de la vida, ni aunque sea un monstruo pokemon", dijo, ante la risa de los presentes.