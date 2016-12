Gobierno transparente, un objetivo y una necesidad

Como la oposición en el Concejo Municipal no cede en su intento por conformar un organismo especializado en auditar las cuentas del Departamento Ejecutivo y sus organismos descentralizados, el intendente Luis Castellano no estuvo dispuesto a ceder esa "porción de poder" y fue construyendo una estrategia propia en los últimos años. Primero mediante la publicación de información sobre actos de gobierno y un amplio menú temático vinculado al quehacer municipal en una página web bautizada como "Gobierno Abierto". Ya en su gestión anterior había creado una Secretaría de Control y Auditoría para revisar situaciones irregulares en el uso de los dineros o recursos del Estado municipal, aunque en este caso no tiene el grado de independencia para garantizar controles sin contaminación política.

Desde los bloques opositores en el Concejo insistían en la necesidad de "profesionalizar" el control de un Municipio que cuenta con un presupuesto millonario. Y mientras aún estaba en tiempo de gestación el convenio con el CIPPEC para conformar "Rafaela Evalúa", en agosto dio un paso cuando el jefe de Gabinete, Eduardo López y la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galanti, anunciaron durante una reunión de Comisión en el Concejo Municipal que se implementarían un conjunto de acciones para mejorar el sistema de "Gobierno Abierto" para poder incluir más información y mejorar la accesibilidad de estos datos.

Este concepto busca que todos los datos que tenga la Municipalidad (licitaciones, concursos de personal, gastos, presupuesto, etc.), se suban en la web para que cualquier visitante al sitio tenga la posibilidad de encontrarlos. En ese encuentro, quedó en claro que los datos de Gobierno Abierto estaban desactualizados.

Desde el Gobierno local destacaron que, entre 1500 municipios que tiene el país, Rafaela está ubicado en el 7º puesto entre los más transparentes, esto es entre los que más dan a publicidad los datos que genera.

Uno de los ejes se basa en casi una contabilidad municipal "online": que prácticamente los datos estén cargados apenas se registren en el sistema del DEM. De hecho, ya se puede ver una prueba de lo que será en un futuro: se puede acceder a las ejecuciones presupuestarias o a la liquidación de pagos correspondientes a algunos decretos.

El segundo de los puntos está vinculado con la publicidad de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios del Ejecutivo. El Concejo Municipal había puesto a publicidad los sueldos de los concejales de una forma sencilla hace un tiempo pero después dio un paso atrás por lo que ubicar esa información se tornaba complicado.

El último de los puntos está vinculado a las licitaciones: en el subsitio se podría incluir toda la información correspondiente a una obra, desde el proyecto a los materiales, los datos de las licitaciones, quiénes ganaron, cómo se entregaron los dineros, etc.