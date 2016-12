"Pajul", bandido urbano ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

"Loco Pajul" era un delincuente urbano de fama breve que en poco tiempo construyó un temible prontuario. No temía disparar su arma calibre 9 mm a juzgar por la cantidad de heridos que dejó a lo largo del 2015. La Policía no podía o no quería atraparlo. ¿Cómo dar una explicación creíble sobre el chaleco y la pistola policial que tenía en su poder el delincuente y con los cuales asaltaba supuestos quioscos donde se vendían drogas?

Una historia gris que anidó en los pliegues oscuros donde echó raíces el narcotráfico en Rafaela. Antes de ser el "Loco Pajul", ese joven era Julio César Ballejos. En un guiño del destino el prófugo más buscado en la ciudad que burlaba a la policía cayó el Día de los Santos Inocentes de 2015 cuando dormía en un gallinero. Otro capricho de esta historieta.

Su antecedente más sangriento fue haber dado muerte a un hincha de Sportivo Norte, de apellido Figueroa, en los festejos de este club por haber obtenido un torneo liguista en 2006. Por eso fue condenado en 2009 a la cárcel donde debía permanecer hasta 2018. Pero recuperó la libertad en enero de 2015 y de ahí hasta que cayó nuevamente no paró de delinquir. Ya en enero de 2016, con más de una docena de imputaciones y antes de ser trasladado a Coronda, declaró en los Tribunales acusando a policías, ligándolos con casos de drogas. No pocos se paralizaron (los denunciados, los que deben investigar a los denunciados...).

Después de eso fue rapidito a la cárcel de Coronda donde murió a principios de julio acuchillado durante una pelea. Más de uno sospechó que quizás esa muerte está vinculada a su denuncia contra agentes policiales. Pero nada más que eso.