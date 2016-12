La increíble fuga y captura de los tres prófugos del Triple Crimen ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Fue un hecho de alto impacto que marcó los últimos días del 2015 y la primera quincena de enero de este año. Hoy parece un hecho algo lejano. El desenlace fue a algo más de 100 kilómetros de Rafaela.

Fue una de las historias que sacudió el verano: después de la Navidad de 2015 los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci Bonini, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, se fugaron de la cárcel de máxima seguridad ubicada en la localidad de General Alvear, provincia de Buenos Aires.

Los delincuentes huyeron del penal alrededor de las 2:30 del domingo 27 de diciembre luego de maniatar a dos guardias penitenciarios en el sector de sanidad donde estaban detenidos, de golpear a otro que había en la puerta de salida y amenazar con una réplica de un arma al custodio de la entrada al penal.

Los hermanos Lanatta y Schillaci estaban condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez (en el marco del tráfico de efedrina) en donde murieron Sebastián Forza y sus dos socios, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, en el año 2008.

A partir de la fuga se desataron mil especulaciones y un monumental despliegue de las fuerzas de seguridad para su recaptura. En esos primeros días había un desconcierto general y pocos elementos concretos. El interminable Conurbano bonaerense cobijó los primeros días de los prófugos y, a esa altura, nadie podía anticipar que el desenlace ocurriría en la provincia de Santa Fe, a un puñado de kilómetros de Rafaela, con el protagonismo de la policía santafesina.

El 9 de enero las crónicas dijeron: "Los tres prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci fueron capturados a 13 días del escape del penal bonaerense de máxima seguridad de General Alvear y en el marco de una intensa búsqueda con fuerzas provinciales y federales. En distintos parajes de la localidad de Cayastá, ubicada a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, los tres condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez fueron atrapados luego de que volcara la camioneta robada con falsos ploteos de Gendarmería Nacional en la que huían".

Sin embargo, ese anuncio oficial generó mayor confusión porque no habían sido atrapados los tres sino únicamente Martín Lanatta. Así, estalló un escándalo por la información falsa. Ni el Gobierno nacional y el provincial sabían como dar marcha atrás y reducir los daños del papelón ya consumado por falta de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. "Aquí detuvimos sólo a Martín Lanatta", dijo el jefe de la fuerza de seguridad provincial, Rafael Grau, quien dejó en evidencia a los funcionarios políticos por el (mal) manejo del asunto.

De todos modos, era cuestión de tiempo. La magnitud del cerco policial y el estado deplorable de Cristian Lanatta y Víctor Schillaci no podía tener otro final que la caída de los prófugos y el fin de una historia que muchos vincularon con ex jefe de Gabinete y hombre fuerte del kirchnerismo, Aníbal Fernández, aunque esas especulaciones apenas fueron fuegos artificiales a juzgar por lo que no ocurrió en el resto del año. Es que más allá de algunas declaraciones en sede judicial que involucran al inefable Aníbal con el tráfico de la efedrina, en términos prácticos al ex funcionario K no le cambió la vida.

Finalmente el lunes 11 de enero bien temprano a la mañana Christian Lanatta y Víctor Schillaci fueron atrapados por las Tropas de Operaciones Especiales de la policía santafesina cuando se ocultaban en instalaciones de la empresa arrocera Trimacer, muy cerca de donde había sido capturado Martín Lanatta, dos días antes. "Estaban cansados y con armamento", dijeron los voceros en ese momento, quienes ratificaron que tuvieron "como rehén" a un trabajador del molino arrocero.

De fuerte impacto en el verano, con el correr de los meses se esfumó hasta desvanecerse sin más remedio.