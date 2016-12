Movilización a un año de la muerte de Nisman ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Una multitud se concentró el 19 de enero en la Plaza Alemania del barrio de Palermo para rendir homenaje al exfiscal Alberto Nisman a un año de su muerte, en un acto en el que se prendieron velas en reclamo de "justicia". El acto, comenzó con un minuto de silencio en homenaje al exfiscal de la causa AMIA.

Sobre el escenario, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, reclamó que Nisman "no sea la víctima 86 del atentado contra la AMIA". "Nuestra sociedad está enferma de impunidad y desconfianza. No queremos estar aquí el año próximo para seguir lamentando la falta de justicia", expresó.

En este sentido, el representante del brazo político de la comunidad judía argentina agregó: "¿Cómo puede ser que un año de investigaciones no conduzcan a nada? Esperamos que las declaraciones de agentes de inteligencia arrojen luz sobre esta muerte tan injusta. ¡No queremos que sea la víctima 86 del atentado a la AMIA!".

En menos de tres semanas se cumplirán dos años de la muerte del fiscal. Nada ha cambiado en relación al discurso del 19 de enero de 2016.