La crisis lechera y el plan de rescate del presidente Macri ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción A menos de un mes de haber asumido como nuevo presidente de la Argentina, Macri anunció subsidios y créditos para los productores lecheros. Fue para calmar los reclamos de los tambos que estaban al borde de la quiebra.

Mauricio Macri marcó el fin del reinado del kirchnerismo, que terminó enfrentado al campo argentino tras doce años en el Gobierno. En medio de las expectativas lógicas que genera un cambio, el nuevo Presidente de la Argentina se apuró a dar señales positivas para quienes decididamente respaldaron su llegada a la Casa Rosada, como es el caso del sector lechero que en enero de este año seguía inmerso en la agonía de una crisis interminable que, incluso, obligaba a cerrar tambos.

En este escenario donde convergían la realidad adversa de los tambos y el optimismo de Macri, la Escuela Salesiana Nº 2055 Don Bosco de Venado Tuerto fue el lugar elegido para un anuncio esperado en beneficio de los productores. Junto al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y los ministros de Economía, Alfonso Prat-Gay y de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el jefe de Estado anunció medidas para el sector lácteo para "recuperar los mercados" internacionales, al tiempo que criticó la "falta de visión" del Gobierno anterior.

"Sabemos que no la han pasado bien. Fueron años difíciles. Tuvimos la oportunidad de exportar al mundo y la falta de visión nos lo impidieron", subrayó el mandatario ante los productores lecheros de Venado Tuerto, al tiempo que llamó a "trabajar juntos".

En ese sentido, el primer mandatario destacó la firma de un Acta Compromiso entre el Ministerio de Agroindustria y las provincias que integran el Consejo Federal Lechero, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. "Vamos a ayudarlos estos 90 días con precios sostén y créditos para empezar a trabajar para recuperar los mercados" internacionales, resaltó el líder del PRO.

El Acuerdo Lácteo comprendía "el compromiso de sostener el precio de diciembre, un plan general de financiamiento del Banco Nación. y un aporte compensatorio de 40 centavos para los primeros tres mil litros de todos los productores para enero, febrero y marzo". Según el Ministerio de Agroindustria, el convenio fue "consensuado con toda la cadena y autoridades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa".

Lifschitz, por su parte, señaló que la industria láctea fue un sector que en los últimos años "ha sido muy castigado por la falta de políticas activas del Gobierno nacional". Asimismo, destacó la presencia de Macri en la Provincia de Santa Fe: "Es un gesto muy importante del Presidente que haya venido hasta aquí, el interior del Interior, en un acto que podría haberse realizado tal vez en la Casa Rosada, pero el hecho de que se haga aquí tiene un profundo significado".

Del acto realizado en el establecimiento escolar ubicado a la altura del Km 3 de la ruta provincial Nº 4S, en una zona más agrícola que tambera, también participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri; el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, así como titulares de empresas y de entidades tamberas.



EN LA AGENDA

Más allá de este golpe de efecto de Macri en favor de la lechería, la profundidad de la crisis del sector explica que la problemática no haya desaparecido de la agenda pública a lo largo de todo el 2016. El Gobierno nacional debió extender el programa de asistencia para que los tamberos reviertan la ecuación negativa que incluso, en no pocos casos, los empujó a cerrar sus explotaciones. Así la disminución de tambos fue una constante: los productores se fundieron o se inclinaron por sembrar para empezar a ganar plata y dejar de hacerse mala sangre.

En este contexto se inscribe la carta al Presidente que envió el ingeniero rafaelino Miguel Rocchia a mediados de enero para advertir sobre la dramática situación de los productores y que la ayuda anunciada en Venado Tuerto era insuficiente.

También el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno, hizo una lectura algo pesimista en aquel momento tras el lanzamiento del rescate oficial que no difería demasiado de las ayudas concedidas por el gobierno anterior. "No hay negocio que pueda perdurar en estas condiciones. Por eso la medida de más rápido impacto es el subsidio. Pero de la forma que lo hicieron, de sólo $ 0,40 y hasta 3.000 litros, es insuficiente. Hay mucha gente que no va a alcanzar a llegar al segundo semestre", expresó el dirigente ruralista.