EL TEMPORAL DEJO 30 MILLONES DE PESOS EN PERDIDAS MATERIALES ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Tal fue la magnitud del temporal que vinieron a nuestra región el Presidente de la República y el Gobernador de la Provincia. Sólo en Rafaela hubo 30 millones de pesos en pérdidas. "Ante la adversidad, el objetivo no fue volver la ciudad al estado anterior, sino mejorarla aún más", remarcó el intendente Castellano.

La magnitud de lo que pasó en nuestra ciudad en febrero fue tan grande, que hasta el presidente de todos los Argentinos, Mauricio Macri, se dio una vuelta para interiorizarse un poco más de lo sucedido como consecuencia del temporal.

Hace muy pocos días, el intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano se refirió al tema y confirmó los gastos que ocasionó este temporal.

Las tormentas de principio de año fueron dos, el 8 de febrero con el temporal que golpeó a empresas en el PAER y trajo perjuicios a la producción y al trabajo, mientras que unos días más tarde, el 19 del mismo mes se produjo la segunda tormenta, la más fuerte en los últimos 50 años con 800 árboles derribados, calles obstruidas, servicios interrumpidos, casas e instituciones afectadas, espacios públicos arrasados. Luego, en abril, hubo 20 días seguidos de lluvia y humedad que provocó complicación en servicios y trabajos. Sólo en Rafaela hubo 30 millones de pesos en pérdidas. "Ante la adversidad, el objetivo no fue volver la ciudad al estado anterior, sino mejorarla aún más. Pero parece que cuando se nos desafía a los rafaelinos cuando parece que tocamos fondo, es que estamos haciendo fuerza para salir disparados para adelante con más fuerza todavía, de las crisis aprendemos y de las crisis salimos fortalecidos” destacó el Intendente en su balance de gestión.

El municipio contó con ayuda del gobierno provincial y nacional. El Intendente junto al Gobernador y el Presidente recorrió la zona rural que se vio terriblemente afectada, se estimaban 2.500 millones de dólares de pérdidas en la región, en tambos prácticamente destruidos y cosechas perdidas, hechos que impactaron fuertemente en la ciudad.

El equipo de la municipalidad de Rafaela junto al gobierno nacional y provincial, organizaciones intermedias de la ciudad, instituciones, vecinos, todos juntos reconstruyeron la ciudad que estaba destrozada con el objetivo de ponerla mejor de lo que estaba antes de la tormenta de febrero.

“La confianza expresada por los gobiernos provincial y nacional y los aportes efectuados no son productos de la casualidad, es la consecuencia de un estado que lidera y una comunidad que sabe manejar los fondos, con transparencia y austeridad”. Sostuvo Castellano.



SINTESIS

-8 de febrero: primera tormenta.

Duro golpe para pequeñas empresas familiares en el PAER: perjuicios a la producción y al trabajo.

-19 de febrero: segunda tormenta.

La más fuerte en los últimos 50 años.

800 árboles derribados.

Calles obstruidas.

Servicios interrumpidos.

Casas e instituciones afectadas.

Espacios públicos arrasados.

-Abril: 20 días seguidos de lluvia y humedad.

Complicación en servicios y trabajos de restauración.

Empeoramiento de los efectos de la tormenta.

Crisis hídrica en la región y la zona rural.

Afectación de la economía de la región, y por ende de la ciudad.

Alteración del sistema productivo.

-Un total de 30 millones de pesos en pérdidas, no previstos en el presupuesto.