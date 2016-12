UNA DE LAS PEORES TORMENTAS DE LA HISTORIA DE RAFAELA ANUARIO 2016 31/12/2016 Redacción Ese viernes 19 de febrero por la mañana fue terrible para la ciudad. Un fuerte temporal azotó a buena parte de todo el Departamento, de características inéditas en la historia, generando una enorme cantidad de árboles caídos, muchos sobre autos particulares. Hubo familias evacuadas e historias de vida que jamás terminan.

Los pronósticos anunciaban. Las nubes acechaban. Una inmensa masa negra se vio en el cielo antes de las 9 de la mañana, y minutos después, el desastre. Así definieron muchos las secuelas de la enorme tormenta que asoló la ciudad durante esa mañana, con fuertes ráfagas de viento (a más de 120 km/h: de hecho, el medidor de vientos de la Estación Meteorológica del Aeródromo colapsó y ese era el límite de medición) que derivó en una enorme cantidad de caída de árboles, calles cortadas y con servicios interrumpidos, principalmente, energía eléctrica y telefonía.

Algunos determinaron que fue la peor tormenta en los últimos 50 años de nuestra ciudad, que afortunadamente no tuvo víctimas fatales, algo que estuvo muy cerca de concretarse si uno tiene en cuenta las tremendas historias que se contaron a medida que todo se iba apaciguando. Gente que vio cómo árboles se caían frente suyo, arriba del techo de las casas, como así también, el caso de una persona que se encontraba dentro de una camioneta cuando visualizó que, literalmente, un árbol se le caía encima. Por suerte, alcanzó a bajarse justo antes de que el ejemplar destruyera por completo el vehículo.



LO PREVIO

La noche de ese 18 de febrero estuvo muy pesada: el gran calor - 27º a las 5 - y la baja presión hacían presagiar la tormenta. Y en el cielo se hacía ver: en las primeras horas del día se notó en el sur una enorme cantidad de actividad eléctrica en el cielo. Para las 7:30, habían comenzado a caer las primeras gotas. A las 8, el viento pasó del Norte al Sur, hubo un corte de luz y posteriormente, el viento se hizo notar. Todo el mundo se quedó adentro, esperando a que pasara lo peor.

Cuando el viento amainó, al igual que la lluvia (47 mm cayeron ese día), se comenzaron a ver las enormes secuelas -afortunadamente, sólo materiales- de la tormenta. Muchas viviendas antiguas, con frente al sur, notaron que sus aberturas habían quedado flojas. El cartel de la fábrica de válvulas en el cruce de las rutas 34 y 70 (Basso) quedó plegado como si fuera un papel. Las puertas de vidrio fueron otras de las víctimas del viento: su fuerza las hizo estallar. Por la tarde, varios negocios trataban de cubrir su faltante con algunas maderas.



CAIDA DE ARBOLES

En calle Colón, unas 10 tipas quedaron tiradas, aplastando algunos autos. Pero no fue el único caso, ya que una enorme cantidad de ejemplares arbóreos, incluso algunos de grandes dimensiones, quedaron recostados en el piso, arrancados de cuajo. Las plazas 25 de Mayo, 9 de Julio, Villa Rosas, Amancay fueron algunas de las afectadas, tanto en su parte arbórea como también con respecto a bancos y juegos. También cayeron árboles sobre el cableado de la luz y de telefonía, lo cual hizo que muchos se quedaran sin servicio.

Una de las duras situaciones que se vivieron fue la voladura del techo de una vivienda en el Barrio Mora. Pero también tomó otros ribetes: integrantes de esta familia, para poder llegar a su casa (adonde había un menor), hicieron 50 metros en contramano con su vehículo.

El estado del tránsito fue otro de los temas importantes: los árboles y cables caídos hicieron que hubiera muchas calles cortadas. También rutas. Esto implicó que durante algunas horas no hubiera servicio de transporte público utilizando la 34 y la 70.

Por otro lado, tal fue el daño que ocasionó el fenómeno climático, que se suspendieron todas las clases.