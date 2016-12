Los primeros cien días de Toselli

SUNCHALES. - Gonzalo Toselli, acompañado por los miembros de su gabinete presidió una reunión informativa en la que se hizo un balance del primer tramo de gestión. En la introducción, el jefe del gobierno local señaló que "lo primero que yo quería empezar a reflexionar, junto con ustedes, es que en realidad se computan cien días de gestión, pero que en realidad nosotros hace mucho más que estamos trabajando. Este equipo, como ustedes recordarán, se conformó, se dio a conocer públicamente y de hecho trabajamos desde hace mucho tiempo". Señaló que le parecía oportuno recordar eso y la importancia que tiene el tipo de encuentros como el que los ocupa. En otro pasaje puso de relieve que "quiero destacar que entre muchas acciones previas a diciembre, hay un trabajo de información, de recopilación, para lo que es Plan de Desarrollo para la ciudad, porque nos parece fundamental tener un plan estratégico para saber hacia dónde ir, no sólo como Municipio, como gestión municipal, sino como ciudad". Puntualizó que "nosotros utilizamos como base distintas informaciones que ya son patrimonio de nuestra ciudad, como el plan estratégico que se publicó en 2001 y también los planes de gestión de los gobiernos anteriores, pero también cruzamos información con el Plan Estratégico pensado para la Provincia y el Plan Estratégico para nuestra región, y a partir de ahí fueron definiéndose las líneas estratégicas y de trabajo, y toda la metodología que vamos a llevar adelante para la elaboración final de este Plan de Desarrollo para Sunchales". Agregó que "para este plan viene ahora una instancia fundamental que es la participación ciudadana, hace días empezamos a compartir la información con exintendentes, con el Concejo Municipal, con ADESu". Por otra parte resaltó que "lo que queremos es una ciudad inclusiva con su pueblo integrado y en desarrollo permanente".

MUNICIPIO EN ESTADO DEFICIENTE

Al consultársele cómo encontró el Municipio y la ciudad para alcanzar la meta puesta de manifiesto, respondió que "en realidad nos hemos encontrado con un Municipio y una ciudad en un estado muy deficiente, con muchas dificultades, está pendiente el resultado final de la auditoría, la que tiende más a relevar el aspecto económico, financiero, administrativo y en este sentido la situación económica-financiera inicial con la que nos encontramos era crítica y lo mismo en todo lo vinculado a procedimientos administrativos, sistemas, lo cual nos posiciona detrás de la línea de largada".Más adelante resaltó que "si nos ponemos a hablar de otro tipo de deudas, por ejemplo la infraestructura, tenemos situaciones muy críticas con el sistema de cloacas, el sistema vial, de desagües, etc". Tras señalar que se encuentran en una posición bastante débil para encarar el plan, el que no obstante, esperan, participación ciudadana mediante, poder iniciarlo en breve. Para poder dar el paso inicial están gestionando un financiamiento a nivel Nación, habiéndose establecido un monto aproximado de inversión que se eleva a los $ 150 millones, puntualizando que "desde el área de Economía están evaluándose diversas líneas de financiamiento muy innovadoras".

SEGURIDAD

El secretario General del Municipio, Leopoldo Bauducco, enumeró las primeras concreciones en el marco del Plan Integral de Seguridad, quien señaló "hemos formado un buen equipo para trabajar la temática de la seguridad. El plan establecía algunos criterios puntuales para ejecutar. Hemos logrado plasmar algunos y estamos muy satisfechos por ello". En tal sentido recordó la compra de los dos vehículos para la GUS, recordando el estado deficitario que exhibían las unidades que estaban en uso. En otro pasaje exaltó "la capacitación de la Guardia Urbana Sunchalense, y según lo previsto en el Plan, darle una impronta diferente a la que venía teniendo". Destacó que está pronto a concretarse la Fiscalía. También enfatizó la validez de la puesta en marcha del GOES a nivel local "se está a días de que pueda plasmarse, y ese apoyo no fue sólo simbólico, en concreto con dinero con compra de equipamiento y una unidad que pondrá la Provincia y acondicionará el Municipio. También hemos previsto con este plan la ubicación de nuevas dependencias en lugares conflictivos de la ciudad, estamos pronto a completar la recuperación de una casa que está en un lugar muy conflictivo de la ciudad, donde estará la PDI y también una delegación de la Brigada Operativa de Drogas, es algo interesante y que no parecía importante en estos cien días. "Un convenio con el Ministerio Público de Acusación estableció una muy buena relación con la Fiscalía. El lunes de la semana próxima se reunirá el Consejo Ejecutivo de Seguridad y estará presente el Fiscal General, ocasión que se firmará un convenio con la Fiscalía", agregó. "Algo que todavía no pudimos concretar es el Centro Territorial de Denuncias, que es muy reclamado por los vecinos".

PLAN DE PAVIMENTO

En relación a este controvertido tema Toselli remarcó que "el plan está vivo" merced a la plusvalía que fue girada a este tema permitió tener el correspondiente respaldo para el llamado a licitación de la ejecución de 15 cuadras de barrio Colón, obra que fue adjudicada y comenzarán los trabajos. Anunció además que se hará un sorteo público para determinar el sector en el que próximamente se hará la obra. Por otra parte anunció que "la contribución por mejoras viene en suba".