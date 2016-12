Pormenorizado informe de Toselli al abrir las sesiones Ordinarias

SUNCHALES. - El intendente municipal, Gonzalo Toselli, procedió a la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. El encuentro, desarrollado en el recinto de sesiones, contó con la presencia de militancia política, representantes de instituciones intermedias, los miembros del Ejecutivo Municipal, el coordinador de la Región 2, Nodo Rafaela, Pablo Pinotti y numerosos representantes de los medios de comunicación social de la ciudad.

El encuentro dio inicio puntualmente a las 10:30, con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que llevó a cabo el titular del Ejecutivo local.

Tras la ceremonia, el presidente del Cuerpo legislativo, Leandro Lamberti, efectuó la presentación de Toselli, señalando el significado del mensaje que se pronuncia cada año al iniciar el período ordinario.

Durante una hora diez minutos, Toselli hizo una reseña del estado en que encontraron el municipio, hizo alusión a las diversas líneas de trabajo y la actitud a adoptar; también tuvo un pormenorizado despliegue en relación a los ejes de mayor relevancia de su gestión y sobre el final se refirió a dos obras que anhela la comunidad, como el gasoducto industrial y la Autovía de la 34, obra que en el tramo que nos compete, será iniciada en los próximos días.



ESTADO DEL MUNICIPIO

En el primer tramo de su disertación Toselli puso énfasis en destacar el valor y trascendencia "que dan a este momento los medios de comunicación, los partidos políticos, las instituciones intermedias, mi equipo de trabajo, el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela".

Remarcó que "estamos cumpliendo con una formalidad, lo que nos manda hacer la Ley 2756, y también el Reglamento Interno que permite complementar lo que sería sólo un informe de lo hecho, del ejercicio terminado y en esta situación se da algo particular porque somos una gestión nueva, por lo tanto vamos a tener que informar sobre lo ejecutado por otra administración.

"En ese aspecto es importante destacar que por iniciativa del Concejo Municipal se contrató una auditoría externa para analizar la situación económico-financiera de este Municipio, los resultados finales todavía no están, los auditores pasaron por diferentes dificultades para hacerse de la información, pero sí tenemos informes preliminares y propios, de nuestros equipos.

Aseguró que "nos hemos informado acerca de una deuda global, es de $ 22.217.000, esta deuda global tiene un componente mayor de deuda exigible a corto plazo, de $ 14.134.000 y deuda programada de $ 8.083.000".

"Del total de los fondos con que se recibió la administración municipal $ 15.041.000, sólo $ 3.023.182 eran de libre disponibilidad".

"Como para destacar de esta auditoría, en su informe preliminar hacen notar la incongruencia de lo informado por el anterior Secretario de Hacienda, en cuanto a la documentación del Fondo, básicamente este fondo al 31 de octubre, debía tener $ 11.000.000, según el funcionario pero los que se pudo contar son $ 6.500.000".

Por otro lado señaló situaciones relativas al Tribunal de Cuentas, relativo al Fondo de Obras Menores por $ 590.000 , al Fondo Federal Solidario por $ 279.000 que no habrían sido rendidos correctamente".

También destacó la deuda no dineraria, como lo son las obras pendientes de cumplimiento como el Loteo Rossi.; también el Loteo Bolatti (Bebe), faltan obras de infraestructura tales como tendido eléctrico.

Por otra parte señaló que "diez viviendas del Plan Más Cerca pendientes de terminar, trabajo que se continúa en esta nueva gestión, cuatro viviendas prefabricadas -una fue destruida con la tormenta del pasado 19 de febrero- y cuatro más de autoconstrucción, son todas pendientes de culminación.

En cuanto al plan de pavimentación señaló que "nos encontramos en una situación muy crítica y casi sin fondos en la cuenta" -tema que ya fue ampliamente difundido-.

En cuanto al equipamiento que encontraron en el Municipio fue tajante "llevamos diez años de atraso", sentenció Toselli.

Hizo saber que se pusieron en marcha acciones para recomponer la situación económica financiera a la brevedad y para salir de la situación crítica.



RESPUESTA A LA COMUNIDAD



Remarcó que "nosotros nos proponemos y vamos a cumplir el accionar con transparencia, innovación, participación y la planificación por supuesto.

"En relación a la transparencia, aunque parece una obviedad, es ajustarnos a las normas vigentes, respetarlas y estamos estableciendo metodologías para que no tengamos que recurrir a la memoria y los pedidos de informe".

Destacó también la puesta a disposición de canales de acceso a la información pública, "ya sea desde el área de Comunicación como el trabajo transversal, utilizando todos los canales de comunicación tradicionales, pero también aprovechando las nuevas tecnologías".

Consideró que "en cuanto a la innovación hacemos referencia fundamentalmente al Estado moderno que haga buen uso de las tecnologías y por qué no a la integración público-privada".





DOS OBRAS DE TRASCENDENCIA

Casi al final de su mensaje recordó dos obras especialmente aguardadas por la comunidad, como lo es el caso del gasoducto industrial, y también remarcó el inicio de la ejecución de la Autovía de la Ruta 34 , en el tramo que nos compete. Según lo hizo saber Toselli, los trabajos serán iniciados en dos frentes, uno desde la Ruta 280S hacia el sur y el otro desde el cruce con la Ruta 13 hacia el norte.