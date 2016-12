Nicolás González debutó en TC DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Nicolás González, tras cerrar una excelente temporada 2015, en la que fue subcampeón en el TC Pista, adquirió por mérito propio el derecho a sumarse al Turismo Carretera, la categoría más popular del deporte motor en la República Argentina.

El piloto local hizo realidad su sueño, pero con la obligación de cambiar de marca, porque así lo establece el reglamento de la ACTC.

Luego de utilizar un Ford desde que se incorporó a la telonera, se inclinó por un Torino (la otra posibilidad era hacerlo con Dodge), al que accedió luego de analizar un par de opciones y su debut se concretó en la carrera que abrió el calendario, en el autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro.

En su primera experiencia en el TC, el rafaelino clasificó en el 39º lugar y fue séptimo en su serie, pero en la final no pudo recibir el banderazo cuadriculado y fue excluido por no tener su máquina el gancho de remolque, constatándose esa falta cuando un vehículo de rescate intentó retirar el auto detenido en un lugar comprometido.

Luego de algunas competencias en las que se sucedieron los inconvenientes, que derivaron en otras deserciones, en Neuquén, Toay (en definitiva quedó 41º) y Concordia, alcanzó el mejor resultado en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.

En una de las carreras más importantes del año, los "500 Kilómetros", junto a su invitado Iván Ramos, finalizaron octavos, tras completar una excelente labor. En los números, fue su mejor posición en 2016.

El muy buen momento de Nicolás se prolongó en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, al terminar 16º en la primera carrera y 15º en la segunda, en un fin de semana de excelente rendimiento del piloto y del Torino número 54.

Después, la fortuna no lo acompañó en Posadas, Concepción del Uruguay I (fue 30º), Rafaela y Paraná, con una sucesión de abandonos, a pesar de los interesantes resultados parciales que consiguió, en especial en la capital entrerriana, cuando fue tercero en su serie y se ubicaba entre los diez mejores en la final.

En el comienzo de la "Copa de Oro" fue 19º en la final de San Luis; ocupó el 20º lugar en Concepción del Uruguay II; se ubicó 32º en Toay II y en una excelente tarea concluyó en la novena posición en Trelew.

En el cierre de la temporada, lamentablemente no pudo completar el recorrido de la final, cerrando un año con varios resultados meritorios y con un permanente crecimiento. Nicolás ratificó sus excepcionales condiciones y se afianzó como piloto ganándose el respeto de todos sus colegas.

Similares experiencias vivió su equipo, el A&P Competición, que tuvo durante la mayor parte del campeonato su base operativa en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen y que luego, en la última etapa del calendario, se trasladó a la vecina localidad de Bella Italia.

Entre los pilares de su grupo de apoyo no pueden faltar los nombres de su padre Gerardo (este año debutó en el automovilismo nacional en una fecha de la Copa Bora en San Luis), Adrián Fernández (chasista) y Alfredo Fernández (motorista).

También los sponsors, tanto los que vienen acompañándolo desde la primera hora como los que se fueron sumando para reunir el importante presupuesto que se necesita para competir en el Turismo Carretera.

Luego de una primera temporada de adaptación a una de las categorías más exigentes del deporte motor de nuestro país, Nicolás González apostará a seguir creciendo en 2017, como este año, de la mano del equipo A&P Competición, para representar dignamente a la ciudad de Rafaela.