Fuertes vientos castigaron la región

A causa de la fuerte tormenta registrada en la mañana del 19, consultamos a presidentes comunales de nuestra zona para conocer los daños que se registraron en cada una de ellas.

ATALIVA

Fabio Sánchez, presidente comunal de Ataliva, consideró que por su pueblo pasó la cola de un tornado, ya que destruyó, prácticamente, la plaza pública, cortó cables, tres casas sufrieron la voladura de sus techos, dos galpones registraron el mismo daño, también cayeron columnas de alumbrado y tapiales. El titular comunal se congratuló que no se hubiese registrado ningún herido, y la gente que debió dejar sus viviendas buscó cobijo en casas de familiares y amistades, una de esas familias debió ubicar sus muebles en el galpón comunal. Para restablecer el orden, siete cuadrillas fueron dedicadas a la limpieza.

TACURAL

Dialogamos con Adrián Sola, jefe comunal de la localidad, quien señaló que el fuerte temporal se ensañó con las especies arbóreas, habiendo caído 60 árboles, muchos de ellos en la plaza pública. Se sufrió la voladura de tres techos de viviendas, una galería. No hubo que lamentar daños personales y se trabajó para restablecer todos los servicios.

BELLA ITALIA

Héctor Perotti, presidente comunal hizo saber que, como toda la zona, su población también resultó seriamente afectada ya que muchos árboles fueron arrancados, cayeron postes de teléfono, se sufrió la voladura de dos techos, la población quedó sin luz y también sin agua puesto que la planta de ósmosis inversa funciona con suministro eléctrico.

LEHMANN

En informe brindado por Lucio Beltramo, presidente comunal, se detalló que el temporal en esa localidad no tuvo la virulencia de tormentas anteriores, ya que no se registraron voladuras de techos -exceptuando un galpón- ni tampoco las viviendas sufrieron anegamientos. Muchos árboles fueron rotos o arrancados, la plaza, importante paseo público sufrió los embates de la tormenta, viendo diezmada su población arbórea. El jefe comunal se mostró gratificado porque no hubo ningún herido. La población se vio muy castigada y en todas las arterias se encontraron restos del temporal. El personal comunal estuvo abocado al restablecimiento de los servicios.



SUNCHALES . - Desde el Municipio local se hizo saber que el intendente, Gonzalo Toselli, junto a su Gabinete y a los concejales Leandro Lamberti y Carlos Gómez, convocó a una reunión informativa en la que brindó detalles del estado de la ciudad tras los fuertes vientos del pasado 19. El encuentro se desarrolló en el salón Azul de la Municipalidad, y en primer lugar, destacó y agradeció la colaboración y el compromiso demostrado por los empleados municipales, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), los Bomberos Voluntarios y los vecinos y vecinas en el trabajo realizado en pos de normalizar la situación de la ciudad.

Se puso especial énfasis en resaltar que luego de la tormenta, si bien no hubo heridos, sí se contabilizaron serios daños materiales, a saber, tres de las viviendas sociales del Plan Más Cerca ubicadas en Barrio Moreno sufrieron voladura total de techo y una cuarta, voladura parcial. Además, una de las casas prefabricadas de calle San Juan (en ese momento deshabitada) se destruyó completamente. La sala de reuniones de la Cooperadora del Hospital sufrió daños por la caída de un árbol y se voló el techo del galpón ubicado en la casa Steigleder. Además, hubo averías en casas y locales particulares y en la zona rural. Se vieron afectadas cerca de 500 especies arbóreas en toda la ciudad. Se tratará de recuperar las que no generen un riesgo para la comunidad y se trabajará en reemplazar el resto. Cerca de 80 postes de la EPE y de Telecom fueron movidos causando cortes e interrupciones en los servicios.

El Intendente estimó que la reposición de los daños requerirá aproximadamente de un gasto total de 5 millones y medio de pesos.