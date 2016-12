Cayó torre de 125 metros ANUARIO REGIONAL 31/12/2016 Redacción COLONIA RAQUEL

COLONIA RAQUEL. - La tormenta abatió en toda nuestra región provocó, en esta localidad un accidente que, pese a lo grave no tuvo consecuencias tan dolorosas.

En información brindada por Realdo Scandolo, titular de Tele Región, nos hizo saber que frente a la sede del canal se encuentra el Parque Comunal Don Hilario, espacio verde en el que un árbol fue arrancado de cuajo y cortó las riendas que sostenían la torre de transmisión, de 125 metros de altura, hecho que provocó que se desplome la torre. Un tramo de esa torre cayó sobre el auto de Fernando Serafino, técnico del canal que llegaba para iniciar su día laboral. Serafino pudo salir por la puerta del acompañante y pese a que fue trasladado a un nosocomio humbertino y luego derivado a la ciudad de Rafaela -para diversos estudios- puede afirmarse que no sufrió lesiones de gravedad. El edificio de Tele Región resultó con daños de consideración.

OTROS DAÑOS

También tomamos contacto con Víctor Perusia, presidente comunal, quien hizo saber que el temporal causó importantes destrozos en la arboleda y derrumbó varios postes del servicio eléctrico, y a excepción del técnico de Tele Región no hubo que lamentar daños personales.