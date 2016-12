Mariano Werner se quedó con la gloria y el millón en Rafaela DEPORTIVA 2016 31/12/2016 Redacción Leer mas ...

Mariano Werner (Ford) se mostró imperturbable a lo largo de las 25 vueltas a pesar de los reiterados intentos de adelantamiento de Matías Rossi (Chevrolet) y se adjudicó de manera brillante la "Carrera del Millón", que se realizó ante una verdadera multitud el domingo 14 de agosto en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

El piloto entrerriano nunca le dejó una puerta abierta a su escolta en una final que tuvo un desarrollo de alto contenido emocional para ganar con un manejo impecable y con una excepcional respuesta mecánica del Falcon que le atiende su propio equipo en la ciudad de Paraná.

Ni siquiera los reiterados ingresos del auto de seguridad en la final comprometieron a Werner, que hizo valer su mejor lugar en la grilla tras adjudicarse la serie más veloz en la mañana rafaelina.

Rossi nunca le otorgó respiro al líder, pero la sólida performance del Falcon número 7 que señaló el camino desde la luz verde hasta la bandera cuadriculada y la astucia de Mariano estuvieron a la altura de las circunstancias para terminar el fin de semana como lo había iniciado.

Solamente en la clasificación del viernes, Juan Manuel Silva (Ford) hizo la pole provisoria. Después, todo fue a pedir de Werner, que se quedó con el mejor tiempo en la segunda tanda cronometrada, se impuso en la primera serie y ganó la instancia más relevante en el mediodía del domingo, para quedarse con la gloria y con la jugosa recompensa de la ACTC, que le entregó, en forma de cheque, el conductor Jorge Rial, en el podio de Rafaela.

La carrera fue atractiva, como la mayoría de las que se realizan en el veloz escenario rafaelino. Y el público, que ocupó una inmensa mayoría de los espacios disponibles en el generoso predio de Atlético, la disfrutó hasta la última vuelta, cuando después del cuarto relanzamiento todos volvieron a reagruparse.

Werner no se inmutó, pero a sus espaldas se generó una lucha infartante, con varios autos circulando en una baldosa y con maniobras al límite. Como la de Guillermo Ortelli (Chevrolet), que luego de una notable recuperación intentó quedarse con un segundo lugar que defendió a capa y espada Rossi.

El trompo del séxtuple campeón -toque y polémica mediante- no sólo le dio respiro al "Misil", sino también a Werner, que aprovechó esa acción para establecer, en la última vuelta, una diferencia tranquilizadora.

La maniobra que involucró a Rossi y Ortelli, terminó favoreciendo a Juan Pablo Gianini (Ford), quien en una labor sin fisuras y silenciosa, accedió al tercer escalón del podio, detrás de Werner y del piloto de Del Viso.

Emanuel Moriatis (Ford), con el auto campeón del "Gurí" que había ganado la temporada anterior en Rafaela, se quedó en los umbrales del podio al finalizar cuarto, por delante de Lionel Ugalde (Ford) y Facundo Ardusso (Dodge), que terminó sexto y sumó los puntos necesarios para asegurarse, junto a varios más, un lugar en la "Copa de Oro".

Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge), Pedro Gentile (Chevrolet) y Juan Manuel Silva (Ford) completaron las diez mejores ubicaciones en esa penúltima fecha de la Etapa Regular.



ABANDONO NICO

El rafaelino Nicolás González (Torino) debió abandonar al promediar la competencia, al presentar su máquina el mismo inconveniente que en las jornadas previas.

El auto comenzó a fallar cuando venía firme y con la posibilidad concreta de terminar entre los 15. Si bien no pudo cumplir con el objetivo de llegar, demostró sus condiciones de excelente piloto con el auto del equipo A&P Competición en su temporada debut en TC.



UN GRAN MARCO

Rafaela sigue caracterizándose por ser la plaza de mayor convocatoria y lo ratificó en esta nueva visita del Turismo Carretera.

Desde que el jueves se habilitó el ingreso al autódromo, el desfile de vehículos fue incesante. Motos, autos, utilitarios, casillas rodantes y camiones fueron ocupando todos los espacios disponibles en el predio, tanto en la parte interna como en el sector externo.

El viernes, cuando se inició la actividad en pista, el marco ya presagiaba una concurrencia espectacular para los días siguientes.

El clima se asoció al acontecimiento durante cada una de las jornadas y el domingo, cuando llegó el momento soñado, una multitud fue testigo de la "Carrera del Millón".

Quedó en claro, luego de reconocerse oficialmente, que la asistencia superó claramente la registrada en la temporada anterior, pero la cantidad de aficionados que respondió a la convocatoria no fue precisa.

Hubo quienes estimaron en aproximadamente 40.000 el número de espectadores y otros, los más optimistas, hablaron de más de 50.000 personas el domingo. De cualquier manera y sea cual fuese la cifra, ha sido tan significativa que volvió a ubicar a la cita rafaelina en un nivel superior, para liderar con holgura las estadísticas en materia de concentración de público.