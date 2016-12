Pide que liberen a "el Patrón"

Héctor A. Gallardo, al que entre otros alias se conoce como "el Patrón" permanece alojado en el penal de Bouwer, en Córdoba, acusado de liderar una banda de narcotraficantes.



De acuerdo a La Voz de San Justo, el abogado Ruíz pidió "la libertad de Héctor Gallardo porque han transcurrido los tres años desde su detención y la ley 24.390 establece que nadie puede estar detenido más de dos años. Hay una prórroga pero no se puede extender por más de tres años, por eso a los tres años si la persona no tiene sentencia, debe recuperar su libertad".



UN LIDER NARCO



Héctor Gallardo fue detenido el 19 de diciembre de 2013 en la ciudad salteña de Orán en un control de Gendarmería nacional, y en la ocasión al vecino de Frontera, provincia de Santa Fe, se lo sindicó como líder de una organización narco-criminal con ramificaciones en distintos puntos de la provincia de Córdoba y en el litoral argentino.



Se memora que la detención dio pie a un importante megaoperativo de Gendarmería Nacional en distintos domicilios, escribanías y estudios jurídicos de Frontera y San Francisco, aunque con resultado negativo.



ACUSACION SIN SECUESTRO



Sobre Gallardo, según su abogado, pesa una acusación por tráfico de estupefacientes pero sin ningún secuestro. "Nunca a mi cliente se le secuestró ningún tipo de estupefaciente, cuando lo detuvieron en Salta lo único que le secuestraron fue la camioneta en la que se movilizaba y el dinero que tenía para moverse, que tampoco era una fortuna", comentó Ruíz.



CAPRICHO JURIDICO



Para el abogado se está frente a un "capricho jurídico" para tener detenido a Gallardo, "no le encuentro una resolución o solución a este tema por parte de la Justicia Federal", aseveró el defensor de "el Patrón"



Por otra parte, sentenció que no necesariamente se debe esperar a febrero por la libertad de su defendido, y señaló que "hay que esperar porque queda el fin de semana y durante la feria judicial se puede solicitar la habilitación de la misma porque estamos tratando el tema de una libertad".