Aprobaron el Presupuesto 2017 Locales 30/12/2016 Adrián Gerbaudo Hay $ 966.615.909 de ingresos, $ 960.621.148 se rogarán y un superávit de $ 5.994.761. Se dio un incremento a la planta permanente, llegando a 1.190, bajando la cantidad de contratados a 350. La oposición reconoció el cambio en las formas y las respuestas entregadas por los funcionarios del Ejecutivo. También hubo lugar a las chicanas. Compromiso para comenzar a analizar el correspondiente a 2018 desde octubre.

Ampliar FOTO J. BARRERA EXTENSA DISCUSION./ El debate llevó casi tres horas y la sesión duró más de 5.

El Concejo Municipal aprobó ayer, luego de casi tres horas de discusión, el Presupuesto para el próximo año. Fueron 9 los votos a favor y sólo hubo una abstención: la del macrista Raúl "Lalo" Bonino. De esta forma, la Municipalidad de Rafaela gestionará a lo largo de 2017 966.615.909 pesos, teniendo planificado erogar 960.621.148, lo que implica dejar como superávit $ 5.994.761. Una de las modificaciones planteadas en la jornada de ayer fue una incorporación de 50 contratados a planta permanente: de esta forma, habrá 1.140 y sólo 350 en la segunda categoría.

Si bien el debate fue, en términos generales, tranquilo. Incluso, la abstención de Bonino no tuvo réplica por parte del oficialismo. Pero esto no implicó que no hubiera espacio para la pirotecnia verbal entre el oficialismo y, en especial, el Frente Progresista Cívico y Social.

Mientras se mostraban algunos carteles reclamando atención a los asentamientos de la ciudad, los concejales comenzaron a debatir sobre el tema en cuestión. Jorge Muriel fue el miembro informante y dio una de las presentaciones más cortas de los últimos tiempos. Destacó que se entregara en tiempo y en forma; así como también la reunión que tuvieron los concejales con los Secretarios del Ejecutivo, el pasado martes. Marcó que hay una fuerte impronta en las políticas sociales, y dijo que había "temor" entre algunos concejales de que, incluso, esto no alcance.

El Frente Progresista, a través de sus tres concejales, hizo hincapié en el cambio de las formas. Es que el Presupuesto, además de contemplar el formato "original", trajo uno por programas, luego de la advertencia del año pasado de que no votarían otro sin un mayor detalle de las partidas. El que más ahondó sobre el tema fue Lisandro Mársico. Reconoció los cambios, aunque marcó que recién desde su ingreso y con un Concejo con mayoría opositora, esto fue posible: "No fue porque hice un extenso discurso marcando las distintas técnicas presupuestarias, citando, incluso, a un exintendente. Sino porque los reclamos que antes había no eran atendidos porque la oposición no era mayoría", dijo y agregó: "esto lo hicieron por necesidad y no por convicción. Porque hasta último momento, los asesores que trae Hacienda siguen defendiendo el proyecto anterior. Lamento que sea así". Y tildó al Presupuesto 2016 como "fantasma" porque no era la realidad de cómo estaban determinados los recursos para cada Secretaría. Citó los casos de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales y Salud, en donde las partidas, de un modelo a otro, se incrementaban un 136% y un 40%, respectivamente. "¿No se daban cuenta de que no cerraban los números?", le preguntó al oficialismo local.

"No vinimos a descubrir nada y con planteos caprichosos. Lo que se estaba presentando no se correspondía con la realidad", dijo y agregó que la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano "sabía qué era lo que tenía que hacer. Pero quizás no quiso o no la dejaron. ¿De qué vale sacarse fotos con la gente del CIPPEC o ganar premios, si se presenta un presupuesto como antes se hacía?".

Su intervención hizo que le replicara el presidente del Concejo, Silvio Bonafede y lo chicaneara diciéndole que había dado una "brillante clase". Natalia Enrico quiso volver al debate. Bonafede insistió y la socialista le replicó con la necesidad de una mejor política social. Fue entonces que Bottero pareció calmar las aguas. El radical, al igual que el demoprogresista, reconoció los cambios y que se dieron por "un cambio de aire en el Concejo".

Fue Jorge Muriel quien volvió a la carga y marcó que la Provincia no había hecho los pagos correspondientes a Obras Menores 2016, que los reclamos sociales también debían ir hacia la gestión de Lifschitz (preguntó si Enrico y Bottero habían gestionado a la EPE energía para los asentamientos) y que del total de ingresos, sólo 440 millones son propios. Bottero y Enrico replicaron contando las obras encaradas por la Provincia y haciendo una referencia a los dichos del jefe de Gabinete, Eduardo López, sobre el trabajo de los concejales.

Tras la intervención de Evangelina Garrappa, que marcó que estaba convencida de que los tres oficialismos presentes gestionaban fondos para la ciudad, habló Marcelo Lombardo. Si bien chicaneó a Mársico nuevamente sobre sus dotes como docente, su ironía no generó la explosión en la oposición como lo hizo Bonafede: "como alumno, quiero decirle que tuvo una exposición muy buena. Me permito marcarle un dato, para que sea magistral: faltó una cuota de humildad. Tenemos que terminar con los 'yoísmos' como dijo Carina", haciendo alusión a los dichos de la macrista Visintini.

"No sé si los cambios en el formato se dieron porque hay una mayoría opositora. Creo que hay un Ejecutivo que no se cierra, sino que trata de coordinar con la oposición", dijo y agregó: "no nos menoscaben. No somos una escribanía. Tenemos nuestras diferencias con el Ejecutivo y lo hacemos a puertas cerradas. Como lo deben tener ustedes con sus espacios políticos".

Después llegó el turno del fundamento de la abstención de Raúl "Lalo" Bonino. "Personalmente había planteado que si llegaba una ordenanza no la iba a votar. Mejoró. Pero, no satisface mis expectativas. Hay cuestiones que no están claras y que necesitan de una mayor preocupación", dijo y señaló que si bien había pensado en no votarlo, había decidido abstenerse. Mársico pareció sorprendido en esta jugada política (algunos opositores se enteraron bien temprano a la mañana) y marcó que si bien lo votaría al Presupuesto, esto no implicaría que cambie su postura en el futuro.

Sobre el final de la discusión, los concejales coincidieron en la necesidad de que el año próximo, cuando se analice el Presupuesto 2018, se comience a debatirlo desde octubre. El Dr. Silvio Bonafede lo tomó como un objetivo para su próxima gestión conduciendo el Cuerpo.



INTERPELACION

Lisandro Mársico avisó que, si el pedido de informes sobre la Cuenta de Inversión 2015 no es contestada, llamará a interpelación a la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano. "Esperemos que no tengamos que esperar mucho más para que llegue. No sabemos cómo se gastaron los ingresos del 2015 hasta ahora, los esperamos. Pero si no contestan, vamos a interpelarlos".