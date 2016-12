CARTAS DE LECTORES

Aclaraciones del Presidente de la Corte





Sr. Director:



Me dirijo a Ud en relación a la publicación del día 29 de diciembre, con la finalidad de efectuar algunas aclaraciones, a título personal, como vecino de Rafaela, ya que, sin perjuicio de mi cargo, quiero mi ciudad y su pueblo y trato de llevar la misma vida de siempre.

I) Accidente de tránsito: Quiero expresar mi dolor por la tragedia derivada del accidente de tránsito ocurrido, así como acompañar el sentimiento de la familia de la persona fallecida, como lo hice desde el primer momento. Ello es diferente del proceso judicial al que me he sometido como cualquier ciudadano. Debo decirle que las autoridades locales han actuado con todo rigor jurídico y que no hay ningún elemento que permita imputación alguna. No merezco ningún privilegio derivado del cargo, ni lo he pedido, pero tampoco puedo ser tratado peor que un ciudadano común. Es indigno querer usar políticamente un hecho que debe inspirar compasión y acompañamiento.

II) Denuncia mutual Pyme Rural: la denuncia efectuada será investigada como corresponde, pero es necesario tratarlo con seriedad. Como es público y notorio, en toda la región existen, desde hace muchos años, mutuales que reciben depósitos judiciales, y actúan como intermediarios en actividades financieras. Han tenido sus crisis, como también la tuvieron los bancos, y otros períodos de expansión. Lo cierto es que, más allá de toda valoración, son ampliamente utilizadas por numerosas personas y empresas.

La denuncia menciona a los depositantes (que es como denunciar a los depositantes de un banco), pero los depositantes no son dueños de la mutual. Si un club de fútbol deposita en una mutual, no puede deducirse de ello una vinculación con otro depositante. Es como decir que un depositante de un banco está vinculado al fútbol porque los clubes depositan en ese banco. En lo demás, no puede afirmarse con ligereza y sin prueba alguna, que existan hechos sospechosos.

Es importante respetar el derecho a la privacidad de los depositantes, como ocurre con quien deposita en un banco, y no generar sospechas indebidas. Así lo hicieron otros medios nacionales que, si bien publicaron inicialmente en el formato “online”, luego lo corrigieron porque son periodistas profesionales.

La libertad de expresión es compatible con el respeto del buen nombre de las personas. Por eso se requiere prudencia para no afectar a quienes nada tienen que ocultar, o generar riesgos para una entidad cuando no hay nada serio o utilizar políticamente una infamia.

III) Quiero señalar que en la Corte Suprema no hay ninguna convulsión, como lo demuestran las sentencias dictadas por unanimidad en la nueva composición.

IV) He sido siempre respetuoso de la libertad de prensa, pero también de sus límites, como lo ha señalado la Corte en numerosos fallos: no puede agraviarse gratuitamente el nombre de las personas e instituciones o de los funcionarios del poder judicial local que han actuado correctamente.

También quiero decirle al pueblo de Rafaela que me conoce a mi y a mi familia, que seguimos siendo los de siempre y, sobre todo mi familia, no merece este trato.

Sigo teniendo los mismos amigos, pero no puede deducirse de ello nada más que el mantenimiento de la amistad de una persona pública que, en esta ciudad, pretende tener una vida común. Es lógico que existan envidias, celos, que se mencionen vinculaciones o asociaciones falsas o que se pretenda presionar para obtener decisiones judiciales. Lamentablemente ha sido así durante toda la historia; es así con relación a todas las personas públicas, y esperamos que el país cambie y seamos más serios. No puede ser que desde la figura del Presidente hasta la del Papa sean ensuciadas gratuitamente. Le agradezco la publicación.



Ricardo Luis Lorenzetti



Nota de Redacción: La información publicada ayer por este Diario en página 4, constando de tres distintos apartados, cada uno de ellos tiene identificada su procedencia: diarios La Nación y Página 12 y el portal La Política Online.