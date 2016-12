Redujeron las horas para el personal jerarquizado

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - El Concejo Municipal aprobó la reducción de la carga horaria para los empleados del Municipio que sean jerarquizados (de categoría 19 a 23). La decisión no fue acompañada por el bloque oficialista, quien entendió que no era la vía institucional correcta y deja abierto el interrogante acerca de qué hará el Ejecutivo: ¿la vetará o la promulgará?

Hugo Menossi fue quien impulsó el tema y admitió que "este proyecto es el peor de todos para darle una solución al conflicto". Pero, pese al paso del tiempo (ya habían intentando llegar a una solución acordada el año pasado y no se pudo), no hubo consenso y se decidió avanzar, poniendo en un brete al oficialismo: ahora deberán alcanzar un acuerdo con los jerarquizados y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) antes de que se apruebe de manera ficta o bien, vetarla, con el costo político que esto conllevaría.

El tema es de larga data: desde 1985 hay una norma que obliga a los jerarquizados a cumplir 9 horas semanales más que el resto. Con las sucesivas paritarias, las mejoras salariales beneficiaron más a los de las categorías más bajas, llegando a la situación que las horas-hombre de las categorías inmediatamente inferiores fueran mejores pagas que las de ellos. Así, la propuesta del PRO es que se reduzca la carga horaria, de 39 horas semanales a 34.

"Esto es lo peor, porque todos buscaban un suplemento. Ojalá que si esto sale y llegue a ser ordenanza, genere una discusión para volver a las 39 con el adicional correspondiente", dijo Menossi.

Marcelo Lombardo fue el que ofició de vocero del oficialismo local. "Más allá de que uno advierte buenas intenciones, no coincido con el proyecto por varias razones", dijo y señaló que "estamos avanzando desde el Cuerpo Legislativo en algo que nos supera y es la legislación laboral. No estoy negando lo que puede ser un reclamo justo. Pero no es el camino que debemos transitar. Acá no estamos respetando a las instituciones y es peligroso. ¿Estamos en condiciones de decir que no se va a perjudicar el desempeño al reducir la carga horaria? Hay 100 personas de personal jerárquico, a 20 horas mensuales, son 24.000 horas que deberían pagarse como horas extras. A $ 100, son más de tres millones de pesos de costo al erario público", cuantificó. Y al igual que Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, indicaron que había gestiones avanzadas para llegar a un acuerdo. Lo mismo se había dicho el año pasado.

Menossi replicó: "no estamos modificando ninguna ley laboral, sino una ordenanza de 1985", dijo y señaló que no se le pagan horas extras a todo el personal.



MASCOTAS

Otro que implicó una fuerte presencia de público (tanto proteccionistas como veterinarios), fue la nueva ordenanza de tenencia responsable de mascotas.

Menossi nuevamente hizo uso de la palabra y destacó la tarea de la actual Subsecretaria de Salud, Brenda Vimo ("con el anterior no se había podido llegar a esto", le lanzó al actual Jefe de Gabinete, Eduardo López).

En términos generales, es un refrendo a una ley provincial, que evita métodos eutanásicos como control de la fauna urbana. La oposición había presentado un proyecto completo y complejo, para poder discutir. Sobre esta base, se han hecho modificaciones consensuadas entre el Concejo, el Ejecutivo, las protectoras de animales y veterinarios. Por ejemplo, se siguen permitiendo los criaderos y caniles, no habrá "animales comunitarios", ni servicio de emergencia para mascotas. Pero sí se determinará que la castración masiva, gratuita, sistemática y temprana sea el único método para controlar la cantidad de perros y gatos. Se permitirían lazarillos y "animales de compañía" en efectores públicos y escuelas. Las ONG podrían participar de la aplicación de la norma. Vale destacar que no se deroga la ordenanza de Perros Potencialmente Peligrosos.



OTROS TEMAS

Por otra parte, los concejales también aprobaron un Presupuesto Participativo Joven, un proyecto de resolución para saber qué hace la Provincia y Nación respecto a campañas sobre VIH y ETS, un registro de velocípedos y cambios para favorecer a las escuelas de conductores