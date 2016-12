Rodríguez al Federal A

Era previsible que ante la buena campaña realizada por Ben Hur, llegando a la final del Federal B, y el particular calendario que se ha dado para la primera mitad de 2017, con un parate pronunciado hasta el próximo torneo, jugadores del plantel dirigido por Gustavo Barraza iban a tener la posibilidad de recibir ofertas y que las aceptarían para no quedar tanto tiempo sin jugar.

En una época de bolsillos flacos, los clubes del ascenso están apuntando elementos de buen rendimiento de las categorías más bajas para tratar de reforzarse. En tal sentido, en las últimas horas Sergio Rodríguez, goleador del Lobo en el último torneo, aceptó el ofrecimiento de Defensores de Pronunciamiento para jugar en una de las zonas reválida del Federal A.

Asimismo, cabe recordar que Matías González -que en este caso está ligado al club rafaelino- figura entre las alternativas de Independiente Rivadavia de Mendoza, en la B Nacional.

A todo esto, de aquí al 4 de enero, cuando BH retome los entrenamientos de cara a los encuentros por la Copa Argentina frente a Tiro Federal de Rosario, el cuerpo técnico seguirá esperando para ver con qué elementos puede contar aparte de quienes pertenecen al Club.



RECLAMO

El Club Sportivo Ben Hur informó que, tras reiterados reclamos realizados a la Empresa Aguas Santafesinas, la misma no ha solucionado el grave inconveniente que se ha generado en el Sector de la Pileta y Camping. La aparición de líquidos cloacales dificulta el normal desarrollo de las actividades que diariamente se llevan adelante. En ese sector, por la mañana, funciona la Colonia de Verano con la presencia de más de 250 niños.

Por la tarde, un gran número de deportistas, socios y público en general utilizan las instalaciones. "Aguardamos una respuesta favorable de la Empresa Aguas Santafesinas, para que a la brevedad solucione esta grave situación que afecta el normal desarrollo de todas las actividades que se llevan adelante en el sector afectado", expresa el parte de prensa.