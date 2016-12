Barbero: “sueño con ser el nuevo DT”

Se termina el año y en las últimas horas han sucedido novedades importantes en 9 de Julio de cara al futuro. Una de ellas pasa por ver quién será el nuevo entrenador para el Federal B 2017 en reemplazo de Marcelo Werlen, que luego de haber dado un paso al costado luego de 3 años será el coordinador del fútbol de la institución. Uno de los nombres apuntados es el de Maximiliano Barbero, quien este año fue el DT del equipo liguista del club y de la quinta división que salió campeona del certamen local. Tal como lo informamos en la víspera, el rafaelino presentó un proyecto en los últimos días que será analizado por la Comisión Directiva y es uno de los tantos nombres que tienen en carpeta. Igualmente, aún no hay ninguna decisión tomada. “Presentamos el proyecto y tengo entendido que en la comisión se pusieron de acuerdo. Ahora van a evaluar quién será el próximo DT del club. Todo lo que sé es extraoficial. Del club todavía nadie habló conmigo, y son varios los que tienen apuntados”, señaló Barbero ante una consulta de LA OPINION.



- Maxi, para la gente del ‘9’ que no te conoce, ¿qué clase de técnico sos? ¿Qué idea futbolística tenés?

- La táctica en el fútbol es muy circunstancial. Arrancás con una idea, pero cuando empieza el partido el sistema táctico deja de existir. Pero me gusta que mi equipo tenga la pelota, no me gusta refugiarme en mi campo cuando te presiona el rival. Al mismo tiempo, me gusta tener un ataque directo, presionar en todos los sectores de la cancha y ser muy ofensivo.

- Ser uno de los asistentes de Werlen ha sido muy bueno para vos en lo personal. ¿Cómo tomaste esa experiencia?

- La verdad que fue muy positiva porque pude aprender mucho. En cuanto al objetivo, lo tuvimos que cambiar durante el transcurso del torneo por una mala racha que tuvimos en el medio. Pero en definitiva, se terminó cumpliendo en el final, jugando muy bien y cerrando el año a dos puntos de la clasificación. Fue una pena no haber clasificado, pero el año fue muy bueno porque pudimos darle fogueo a muchos chicos del club, que es algo que la institución siempre quiere que se cumpla. Y estar al lado de Marcelo fue muy importante, porque es una persona que tiene muy buen manejo de grupo, tiene muy buena visión de qué jugadores utilizar y en qué momentos utilizarlos, aparte de conocer mucho la categoría. Estamos hablando de un referente del club, un histórico, y esa experiencia me sirvió muchísimo.

- Ese hecho te candidatea como su principal candidato a sucederlo en el cargo.

- Soy uno más de la lista. La dirigencia del club me pidió presentar un proyecto deportivo y me preguntaron si ya estaba capacitado para dirigir al equipo en el Federal B. En el fútbol, si ganás estás, y si perdés sos el peor del mundo. En lo personal, siempre me propuse lograr como técnico lo que no pude como jugador. Si está la oportunidad y la dirigencia acepta nuestro proyecto, nos subiremos a ese tren e ilusionarse con lograr cosas grandes en 9 de Julio.

- ¿Y en qué consiste el proyecto?

- Algunos puntos tienen que ver con que la preparación física va a seguir siendo la misma, con los Profes Daniel Forni y Agustín Giorgis. Forni hace 17 años que está en el club y es uno de los mejores preparadores físicos que tiene la ciudad. Diego Gianotti aún está algo indeciso por cuestiones personales y lo vamos a tener a Marcelo como coordinador general, que va a estar colaborando continuamente con nosotros. Y también lo que pretendemos es continuar el trabajo excelente que venía haciendo Marcelo, de promover pibes del club y de tratar de avanzar, si es que arreglamos, con la llegada de algunos refuerzos.

- Este parate largo que hay hace que la incertidumbre sea aún mayor.

- Sí, claro. La incertidumbre es doble primero porque no sabemos si nos van a elegir, y después porque no hay una fecha oficial de inicio del campeonato, que por ahora sería entre mayo y junio del año que viene. Con los torneos del Consejo Federal, nunca sabés cuándo arrancan ni cuándo terminan. Tampoco sabemos si vamos a estar todos juntos, si se va a sumar alguien más. Pero hay que estar tranquilos y pacientes y después el destino dirá si nos eligen o no. Ahora, todo queda en manos de los dirigentes.

- ¿Ahora, en el brindis de fin de año vas a pedir ser el nuevo DT del 9?

- Vamos a pedir como deseo anhelado ser el nuevo técnico del 9, ya que es un sueño que tengo. Es una decisión importante y un gran desafío para mí porque dirigir con 30 años un Federal B es todo un lujo.



TECNICO DESDE LOS 21

Barbero nació en nuestra ciudad hace 30 años. Se inició y se retiró como futbolista en Sportivo Aureliense y tuvo un paso fugaz como jugador de 9 de Julio. “Me desempeñé como marcador central o lateral derecho y colgué los botines a los 25 años por distintas lesiones. Y me recibí a los 21 como DT mientras jugaba en el ‘9’. Me inicié dirigiendo 2 años en las infantiles de Peñarol, luego inferiores. Después pasé a las inferiores del 9 y trabajé dos años en Atlético Sastre junto a José Restelli, donde también estuve con él en su paso por el ‘9’. Posteriormente, estuve 4 meses en la escuelita de infantiles de Atlético, hasta que surgió la posibilidad este año de dirigir la primera liguista de 9 de Julio, donde no lo dudé, ya que es un club donde siempre he he sentido muy cómodo, tanto como jugador y como técnico”.

Y en cuanto al balance de la temporada liguista, mencionó que “fue muy positiva. Si bien al principio tuvimos un bache de 7 partidos sin poder conocer la victoria en el medio del torneo, el inicio fue muy bueno, donde pudimos utilizar varios jugadores del Federal B. Después, nos caímos un poco porque afrontamos el resto del campeonato con muchos pibes. Después, de a poco los chicos se fueron acomodando y teniendo en cuenta el proyecto y el proceso, terminamos haciendo una campaña muy buena. En total sumamos 31 puntos en la tabla general, terminamos quinto y nos dio la posibilidad, el año que viene, que el equipo liguista arranque 11 puntos arriba de Quilmes, cuando antes estábamos 11 puntos abajo de los cerveceros y de Atlético. Es un colchón de puntos bastante importante, con lo cual el balance terminó siendo muy bueno, ya que a principio de año lo que habíamos charlado con los dirigentes era sacar entre 30 y 35 puntos y acomodar al club en la zona de promedios. Por suerte lo pudimos lograr”.