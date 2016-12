El rafaelino Axel Werner tuvo un 2016 fantástico. “Va a marcar un antes y un después en lo que va a ser mi carrera”, señaló el arquero que terminó como titular en el arco de Boca. “Más allá de que venía siendo un año muy productivo y con un montón de cosas lindas que me venían pasando el cierre fue una experiencia más a un año lleno de cosas importantes para mi carrera”, contó Axel en charla con El Espectador y Next TV de nuestra ciudad.

Werner vivió un año a toda velocidad y “recién en estos días que terminó todo y estoy pudiendo descansar y algo más tranquilo me esta cayendo la ficha de todo”, confesó. Luego contó: “Cuando me pongo a charlar con alguien y me pierdo en la conversación, me pongo a pensar unos minutos en todo lo que me pasó, se me pone la mente en blanco y es porque imagino y pienso todo lo que me pasó, me va cayendo la ficha de un año que me va a marcar muchísimo, todas experiencias positivas que tuve y que son esas cosas que van marcando el camino.



- ¿Qué te dejo Atlético?

- Fue quien me dio el empujón y la posibilidad de vivir todo lo que me tocó este año. Yo remarco siempre que Atlético fue más que el trampolín, fue el que me preparó en inferiores, me dio la chance de debutar en Primera y es el responsable de todo lo que me pasó.



- Y fuiste parte de los Juegos Olímpicos…

- Con la primera convocatoria las chances de ir no eran muy grandes, había mucha competencia entre los demás arqueros y eran pocos cupos entre los jugadores que estábamos; entre lesiones y otros que no tenían rodaje, quizás mi momento en Atlético, que había empezado a mejorar, mi presente era muy positivo con continuidad y la baja de algún que otro arquero me hizo quedar adentro de una experiencia inolvidable por el hecho de la magnitud de esa competencia. Conocer lo que es una Villa Olímpica, el espíritu que se respiró dentro de Brasil en aquellos momentos, más allá del resultado final, me quedo con la experiencia humana, deportiva y un montón de cosas más que me sirvieron para valorar aún más lo que se vive en el fútbol y con los lujos que se viven.



- Entre todo eso, la transferencia al Atlético de Madrid.

- Sabía de un seguimiento de ellos hacia mí en el último tiempo en el que estaba en Rafaela donde demostraron el interés por medio de una gente intermediaria. Me lo comentaron y me preguntaron qué me parecía, traté de tomarlo con cautela porque muchas veces pasan cosas parecidas y terminan quedando en la nada. Pasaron los días, las semanas, me fui a Brasil y siguieron las negociaciones, me comuniqué con gente de la gerencia deportiva y ellos son los que están al tanto de mi carrera, de mi presente, los que hablaron conmigo, los que me siguen en el día a día y me llaman después de cada partido. Siempre hay una ventana abierta y si las cosas siguen bien y de esta manera poder llegar a ese club, pero falta todavía y hoy tengo un lindo presente del cual ocuparme.



- Y llegás casi inesperadamente a Boca y te encontrás con Sara. Parecía todo un sueño.

- Sí, más con Guille. Quizás con Marcelo Barovero o Eze Medrán pude conocerlos muy poco, con Guille compartí mucho tiempo, tuve la posibilidad de entrenar bastante, de crear un vínculo y por eso parecía muy loco, por momentos parecía que estuviéramos entrenando en el Autódromo por el hecho de estar con él. Es una camiseta distinta que demanda otras cosas, otras responsabilidades por lo que genera el mundo Boca.

Guille (Sara) me ayudó mucho, me explicó muchas cosas que quizás le hayan pasado a él cuando llegó y creo que el entorno Boca es distinto a todo. Soy un agradecido con él y tenemos una muy buena relación.



- Y de un día para el otro te tocó debutar y ante River, en el Monumental…

- Cuando dicen que siempre tenés que estar preparado y más en el puesto de arquero es así, no es cuento esa frase, es una realidad. Quizás pasan muchas fechas y no te toca jugar y venís entrenando bien, te sentís en buena forma pero no tenés la posibilidad y es por eso que siempre tenés que estar preparado, lo que me pasó es un claro ejemplo que no avisa el hecho de jugar y las posibilidades llegan un día antes o a horas nomás y no avisan, hay que ser siempre precavido y estar siempre preparado.



- ¿Ya te reconocen por la calle?

- Si, vivo algo distinto a lo que quizás me pasaba hace un mes atrás donde me podía manejar de otra manera, sin ningún problema e ir a lugares y pasar desapercibido. No sé si culpa de los bigotes o qué pero me reconocen un poco más. Es algo lindo por el hecho que viene de la mano de jugar. En nuestro puesto es muy difícil conseguirlo cuando arrancás en un banco de suplentes, es complicado después atajar y todo lo que sea producto de poder atajar, mostrarse y tener continuidad bienvenido sea. Son cosas lindas y el reconocimiento que te da la gente te reconforta y te hacen caer la ficha de todo lo que viviste en este último tiempo.



- No hace tanto tiempo atrás tu meta era debutar en la primera de Atlético, hoy, con todo lo que ya viviste en este poco tiempo, ¿qué te planteas como próximo objetivo?

- Me acuerdo en estas fechas el año anterior donde iba a pelear un puesto con Germán (Montoya) que recién había llegado al club e íbamos a arrancar una pretemporada con Atlético y quería jugar acá, pude jugar pocos partidos, la espina me queda clavada de no haber podido jugar algunos partidos más en Atlético, me hubiese encantado porque es una arco hermoso, se dio así. Estoy contento pero a veces como uno sueña las cosas no pasan y este año fue increíble y esperemos que el que viene siga igual.