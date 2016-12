Panorama Político Locales 30/12/2016 Redacción Leer mas ...

SECRETARIOS "DEL CONCEJO"



El Presupuesto General del Municipio del 2017, que asciende a 960 millones de pesos, requirió cuatro horas de análisis en comisión, el martes por la mañana, y tres horas de tratamiento en la sesión pública de ayer en el Concejo. Pero lo extraordinario fue que todos los secretarios y subsecretarios del Departamento Ejecutivo se reunieron a las 7 del martes para repasar el presupuesto de cada una de sus áreas y 5 minutos antes de las 8 subieron al sexto piso como un ejército para ponerse a disposición de los concejales, que ese día abordarían la denominada "ley de leyes" para darle despacho y así habilitar su tratamiento en la última sesión del 2016.

Cuando los secretarios llegaron a la sala de comisión del Concejo prácticamente no había ediles, que algunos casos arribaron puntualmente en tanto otros lo hicieron con tranquilidad cuando habían pasado varios minutos de las 8. Y un opositor fue el último que se sentó pasada las 8:30.

Los concejales esperaban a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano, a uno de los funcionarios clave en la confección del presupuesto, Marcelo Barbero, y no muchos más representantes del Ejecutivo. Nadie vio venir la orden del intendente, Luis Castellano, para que todo el equipo liderado por el jefe de Gabinete, Eduardo López, vaya al Concejo y responda todas las inquietudes de los legisladores locales.

Incluso en la Secretaría de Hacienda y Finanzas habían bromeado que Barbero pasó el fin de semana de la Navidad entre carpetas para tener todos los números en la cabeza y de esa forma dar rápida respuesta a los ediles, quienes en las últimas semanas habían enviado 96 preguntas al Ejecutivo sobre distintos temas del presupuesto. La decisión de Castellano fue una sorpresa... positiva. Los concejales coincidieron, sin regalar elogios, que fue una medida acertada que suma a la relación política entre los dos poderes del gobierno local y a la transparencia. Así, el proyecto comenzó a aprobarse en comisión el martes por lo que en la sesión de ayer ya no hubo espacio para la confrontación respecto a la cuestión metodológica.

De todos modos, la oposición si bien admitió que hubo avances en la forma de elaborar el presupuesto aún hay espacio para mejorar. Ya no se discutió tanto si es moderno o antiguo el formato sino que el eje del debate giró en torno a las partidas que se destina para tal o cual programa.



JERARQUIZADOS

¿EN PAZ O EN GUERRA?

Finalmente el Concejo aprobó el proyecto de ordenanza que reduce de 39 a 35 horas de trabajo que debe cumplir el personal jerarquizado de la Municipalidad. Se trata de una norma que beneficia a 110 empleados de la categoría 19 a 23, que reclamaban algo así como una reparación histórica de una decisión de 1985 que los perjudicó.

Hace al menos tres años que los jerarquizados procuraban esta corrección a una situación que consideran irregular. Después de tantas reuniones con funcionarios del Ejecutivo no lograron su objetivo y fueron por el Concejo. El Intendente concibió un decreto que acepta dar un plus salarial a aquellos jerarquizados con responsabilidades mayores, que no serían más de una decena. Sólo los bloques de la oposición avalaron esta ordenanza mientras el oficialismo se pronunció en contra. Por eso a esta altura nadie tiene garantías si el intendente Castellano vetará o no la ordenanza.

A la sociedad no le caerá simpático que un centenar de empleados municipales trabajen menos. Según las estimaciones del área de Hacienda, por esas horas no trabajadas el Municipio perderá cerca de 4 millones de pesos al año. Pero también es cierto que "los municipales" es un colectivo con mala imagen. Que los jerarquizados trabajen menos no impactará en la ya percepción negativa que la sociedad tiene de todos los trabajadores públicos.



BONO DE FIN DE AÑO,

OTRA POLEMICA

En las últimas dos semanas creció una nueva controversia que gira en torno a la pregunta: ¿deben los concejales, el intendente o los secretarios, subsecretarios y personal político del Gabinete cobrar los 2.800 pesos del bono de fin de año acordado entre la Festram y los municipios y comunas?

En el Concejo ya tomaron la decisión de que los diez ediles no cobren ese beneficio. Y por eso en los pasillos legislativos se dijo que tampoco el Intendente y los secretarios deberían percibir ese dinero como gesto de austeridad en estos tiempos. "¿No fue suficiente el papelón por la devolución de Ganancias que se hizo durante más de un año solamente en el poder público de Rafaela?", dijo un opositor. "Hace tres semanas el Intendente y los funcionarios del Ejecutivo decían que no había recursos para pagarle un bono a los empleados que ganan 10 mil pesos. Y resulta que ahora sobra la guita..." completó irónico el concejal.

La fecha en la que el Municipio depositará el bono a todo el personal es el 5 de enero. ¿Qué sucederá?



FECHA DE ELECCIONES

No hubo giro brusco en torno a la fecha en la que los santafesinos tendremos que ir a votar en el 2017. Se había instalado con fuerza que habría elecciones simultáneas y finalmente eso fue lo que dispuso el gobernador Miguel Lifschitz mediante un decreto que firmó esta semana.

Así que el domingo 13 de agosto del año que viene habrá que votar en las primarias nacionales para definir la grilla final de candidatos a diputados nacionales y en las provinciales para, en el caso de los rafaelinos, definir las listas de aspirantes a las cinco bancas del Concejo que se desocuparán en diciembre de 2017. Y el domingo 22 de octubre serán las elecciones generales en las que decidirá quiénes serán los nueve nuevos diputados nacionales por Santa Fe y los cinco concejales con mandato 2017-2021.



MARTINEZ Y

EL DIALOGO

Para el diputado provincial, Omar Martínez, la gestión legislativa se debe cimentar en el diálogo y con presencia en el territorio. Por eso se lo puede ver en cada fiesta de los distintos pueblos del Departamento o en cada actividad en el Nodo Rafaela. Esta semana presentó el balance de su primer año como legislador provincial, con fotos de las mil y una actividades en las que participó.

Entre tantos temas destacó su viaje a China integrando la delegación de funcionarios de la Provincia y de empresarios para fortalecer vínculos con una de las potencias de la economía mundial y, en lo posible generar negocios. También su rol activo en la transformación de la pequeña empresa láctea de Eustolia en cooperativa para conservar las fuentes de empleo. Y por último el Presupuesto provincial 2017, que contempla según indicó una millonaria inversión para la región y en especial para Rafaela. Destacó el pronto inicio de la obra del desvío del tránsito pesado, el llamado a licitación del Canal Norte y que se incorporó una importante partida para el nuevo acueducto, que alcanza los 288 millones de pesos. En el 2017 hay elecciones... y las obras aparecen. Un clásico de la política.