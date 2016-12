Delbonis estará en el ATP de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El azuleño Federico Delbonis, integrante del equipo campeón de la Copa Davis y número 41 del ranking mundial, jugará el ATP 250 de Buenos Aires 2017, aseguró ayer la organización a través de la cuenta oficial de Twitter de la competencia. Delbonis, encargado de cerrar con una victoria final de la Copa Davis frente a Croacia, formará parte del Argentina Open que se disputará del 11 y al 19 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club sobre polvo de ladrillo.

Quienes también confirmaron su participación son al japonés Kei Nishikori (5), el serbio Janko Tipsarevic (144) y el español David Ferrer (21).

Para Martin Jaite contar con Delbonis es una gran noticia. “Todos sabemos lo increíble que jugó Fede en la Davis. Tenemos muchas ganas de poder verlo en Buenos Aires, en febrero”, comentó el director del torneo.



DEL POTRO GANO LAS DOS

El tandilense Juan Martín Del Potro se quedó el miércoles con la revancha de la doble exhibición ante el español David Ferrer, al imponerse en sets corridos ante una multitud en el polideportivo "Islas Malvinas" de Mar del Plata. Del Potro, que había triunfado por 7-6 y 6-3 el martes en Tortuguitas, se impuso con parciales de 6-3 y 7-5 para cerrar un año inolvidable, el mejor de su carrera tenística.

"Enfrentar a David no es fácil porque te hace correr mucho, salió un buen partido pese a ser exhibición, le pegamos bastante fuerte", analizó el tandilense. "Esto es cerrar un año inolvidable cerca de mi ciudad, con todos los vecinos marplatenses", agregó Del Potro, que no estará en el arranque de la temporada ATP en Oceanía y volvería en Delray Beach, en los Estados Unidos.

Durante el juego, y casi entre lágrimas, Del Potro llegó a sentarse con el público, luego de un rally largo, en el que terminó sacándose fotos con los primeros de la fila. El tandilense cerró de esta forma, ante el público argentino, el mejor año de su carrera, en el que volvió a jugar luego de una larga convalecencia de su muñeca izquierda, y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la Copa Davis por primera vez en la historia.

En ese contexto, el tandilense de 28 años subió más de 1.000 puestos en el ranking mundial (del 1.045 al 38 que ocupa actualmente), sumó otro título con el ATP de Estocolmo y coronó con el Olimpia de Oro al mejor deportista argentino, reconocimiento que trascendió el mundo de la raqueta.

Del Potro aún no diagramó su calendario, aunque hace 48 horas decidió no jugar en Auckland (iba a ser su primer ATP desde el 7 de enero) y ni en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, para prepararse bien físicamente.

Volvió Nadal: El español Rafael Nadal, exnúmero 1 mundial caído al noveno puesto del ránking, regresó a la competición internacional con una victoria clara (6-4, 6-0) ante el checo Tomas Berdych, número 10 del mundo, tras casi dos meses de parate, este jueves en el torneo de exhibición de Abu Dabi. El nueve veces campeón de Roland Garros, de 30 años, empieza así de manera positiva su preparación para el primer grande del año 2017, el Abierto de Australia (16-29 enero).