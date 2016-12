Novedades del año: los cinco autos con mejor diseño de 2016

Que en la valoración del diseño de un automóvil intervienen -como principal condimento- los gustos personales, es casi una verdad de Perogrullo. Sin embargo, es igualmente cierto que siempre se producen consensos en cuanto a los autos que se destacan del resto por su apariencia. Cuando eso sucede, no cabe otra cosa que admitir que los diseñadores hicieron bien su trabajo y dieron en la tecla del gusto mayoritario.

Más allá de esto, la tarea de diseño debe ser evaluada teniendo en cuenta el tipo de vehículo y la materia prima con la que se contaba. Como dice un buen amigo de origen griego (diseñador él): "No es lo mismo vestir a Giselle Bundchen que a Moria Casán". Esto significa que diseñar un deportivo -que ya cuenta con un impacto visual garantizado- es algo completamente diferente a crear un auto más terrenal, como un monovolumen o una pickup.

Por eso, los autos que se destacan a continuación fueron seleccionados en función del aporte de diseño que tienen encima, más que por la espectacularidad del resultado.



FIAT TORO: LA AUDACIA

Si la Fiat Toro "inventó" un nuevo segmento, es un tema sujeto a discusión (la Renault Duster Oroch también podría reclamar ese mérito). Pero sobre lo que no existen dudas es que la Toro puso bien alta la vara estilística, no sólo para las camionetas "intermedias", sino para todas las pickups en general.

No hay muchas vueltas: puesta en el asfalto, la obra de Fiat se destaca inmediatamente del resto de los vehículos. Lo que lograron los muchachos liderados por Peter Fassbender -el director del Centro de Diseño de Fiat-Chrysler en América latina con sede en Brasil- es darle a una chata la apariencia de un auto deportivo. ¿Cómo lo lograron? En principio, jugando al límite con las proporciones en pos de maximizar una postura dinámica: toda la carrocería de la Toro está lanzada hacia adelante; parabrisas y luneta trasera están muy inclinados; la superficie vidriada lateral es pequeña (como en los autos deportivos) y las ruedas fueron llevadas a los extremos para dar una fuerte apoyatura en el piso. La trompa es el otro elemento clave para completar el combo: tres pisos de luces (un recurso que es tendencia entre los autos con capot elevado), entre las que se destacan las superiores que se rasgan hacia el lateral de la carrocería como si estuviesen estiradas por la velocidad.

En definitiva, Fiat aplicó sobre la Toro un montón de recursos que antes no habían sido usados sobre una camioneta. Una movida arriesgada que tuvo su premio -literalmente hablando-, ya que recibió el Red Dot Design Award en la categoría de vehículos, uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del diseño. Opinión personal: fieles a lo más audaz del estilo italiano, los diseñadores lograron convertir a la Toro en la Giulietta de las pickups.



HYUNDAI TUCSON: LA MADUREZ

El nuevo Tucson es el mejor ejemplo de la evolución -o revolución- que tuvo el diseño de Hyundai en los últimos años de la mano del alemán Peter Schreyer. Sólo basta ver la incómoda (visualmente hablando) primera generación de 2004 para apreciar el salto cualitativo que se produjo en poco más de una década.