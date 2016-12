Así es el nuevo Honda Accord que llegó a la Argentina y se vende a $ 992.000

Los grandes berlinas como el Honda Accord Sedán, que se lanzó en nuestro país hace pocas semanas, tienen una lucha colosal en todo el mundo contra un enemigo implacable: los utilitarios deportivos (SUV). Para enfrentar esa amenaza, el Accord 2017, con una estética elegante y señorial, exhibe todas las cualidades de este tipo de berlinas de alta gama: amplio espacio interior, comodidad, soberbia calidad de materiales y construcción, gran equipamiento de seguridad y tecnología, estupendo confort de marcha y una mecánica tan poderosa como de funcionamiento suave y eficiente.

A tono con el gusto americano, este Honda Accord EX-L 2017 cuenta con un potente motor V6 3.5 L i-VTEC (distribución variable de las 24 válvulas), que entrega una potencia de 280 CV a 6200 rpm y un par motor de 34,6 kgm a 4900 vueltas. ¿Que un V6 3.5 no puede ser eficiente? Este motor cuenta con la inteligente tecnología VCM (Variable Cylinder Managment) que acopla y desacopla dos y hasta tres cilindros (lo que varía la cilindrada) según las condiciones de marcha para ahorrar combustible (modo ECO). Así, en ciudad consume 11,3 L/100 y 7,2 a 120 km/h. Tan eficiente como un motor más pequeño, pero mucho más potente para acelerar de 0 a 100 km/h en ¡5,6 s!, mejor que muchos deportivos. Menos impresionante es la velocidad máxima de 204 km/h.

En esta excelente performance también tiene mucho que ver la rápida transmisión automática de 6 marchas (que no patina ni tironea) con modo Sport (y levas en el volante). Como Jekyll y Hyde, al seleccionar esta opción, el manso Accord (de motor inaudible y suave) se transforma en un auto mucho más agresivo y "roncador", capaz de hacer palidecer a no pocos modelos más sport.



Con importantes cambios de diseño exterior y la incorporación de nuevas tecnologías, este nuevo modelo estará disponible en todas las concesionarias del país a partir del 24 de octubre.

El nuevo Honda Accord 2017 transmite un aspecto deportivo y de confort, gracias a su nuevo diseño que brinda mayor dinamismo. Su versión EXL AT cuenta con un motor V6 de 3,5 L SOHC I-VTEC que permite alcanzar una potencia de 280 CV, incorpora transmisión automática de 6 velocidades con paddle shift, posee nuevas llantas y neumáticos de mayor diámetro, presenta cambios en la parrilla frontal y el paragolpes, ópticas FULL LED y faros diurnos, entre algunas de las nuevas características de la novena generación de este sedán.

El nuevo Honda Accord 2017 cuenta con cambios que hacen de este nuevo modelo un vehículo más atractivo. Las ópticas con tecnología FULL LED, tanto para las luces diurnas, bajas, altas y de giro; que hacen que luzca elegante y audaz, ayudan a un menor consumo eléctrico del automóvil y una mayor visibilidad a distancia, ofreciendo mayor seguridad en todas las situaciones. También, se destaca su parrilla frontal y un paragolpes más llamativo y pronunciado, sus faros diurnos con LED bordeando la parte inferior que otorgan una terminación más sofisticada, y las luces de niebla LED que permiten una mejor visibilidad en condiciones climatológicas adversas. Además, sus nuevas ruedas de 18` junto a los detalles en cromado del exterior resaltan su estilo moderno y deportivo.

Su panel de instrumentos black out con computadora de abordo multifunción, muestra las principales informaciones y cuenta con el sistema Eco Assist, buscando orientar al conductor para lograr un mejor nivel de eficiencia en el consumo de combustible.