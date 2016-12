La comunidad celebra la ejecución del playón deportivo

COLONIA BIGAND (Por Marilú Colautti, enviada especial). - En la noche del pasado miércoles esta comunidad celebró un logro de gran trascendencia para la misma, ya que a través de una ceremonia protocolar se inauguró oficialmente el playón deportivo.

Un espacio que en la pequeña localidad rural alcanza una especial significación, ya que se trata de un espacio para jugar, y hacer actividad física, para gente de todas las edades.

El acto fue encabezado por el presidente comunal, Adrián Oggero, acompañado por el senador Alcides Calvo, los presidentes comunales de Colonia Aldao, Hugo Michelini; de Fidela, Irineo Astesana; de Tacural Adrián Sola; la directora de la Escuela Nº 1041 "José Alvarez Condarco", Yanina Fessia; por el Jardín Nucleado, Marta Alejandrina Genovesio; por la comisaría Nº 11 Jonatan Suárez, el juez de Paz, Javier Sola.

Tras el ingreso de la bandera de ceremonia de la Escuela Nº 1041 fue entonado el Himno Nacional.



ADRIAN OGGERO

El jefe comunal, durante su mensaje puso de relieve que "todos los años para esta fecha hacemos la cena de despedida del año con la gente de la Comuna y la Comisión y hoy le agregamos la inauguración de una obra tan importante.

Evocó que "cuando Alcides (Calvo) nos propuso encaminarnos en este objetivo de tener un playón deportivo por ahí no podíamos creerlo, y decíamos 'un playón deportivo en una colonia tan chica', y sin embargo dio sus frutos y hoy está usándose mucho.

"Después de que lo hemos terminado, la Escuela, por primera vez, tiene clases de Educación Física, se contrató a una profesora de Educación Física que está aquí presente, Mariana Serra, que gracias a Dios también vive acá en la Colonia, nos fue cómodo para que cumpla sus funciones, y los chicos, hace más de un año que tienen clases de la especialidad. Tanto es así que el año pasado para las vacaciones, tuvieron, por primera vez, en la historia de Bigand, una colonia de vacaciones, sin pileta, pero colonia al fin".

Más adelante destacó que "también hay actividades de gimnasia para la gente grande, dos o tres veces por semana, que da la misma profesora de gimnasia, viene la gente a jugar al fútbol. Realmente se le da muchísimo más uso del que nosotros esperábamos que le demos a esta obra, inmensamente importante, por el costo, por el valor, jamás hubiésemos podido hacer, ni siquiera los aros, si no tuviéramos el apoyo del gobierno nacional, del hoy senador nacional Omar Perotti, de nuestro senador, Alcides Calvo - que nunca nos deja afuera de nada- quien para este Departamento consiguió más de 25 playones, imagínense la importancia de la inversión, esta obra costó cerca de un millón de pesos".

Concluyó agradeciendo las gestiones de los legisladores e invitando a la comunidad a que usen y disfruten la obra.



ALCIDES CALVO



A su turno, el legislador provincial también hizo uso de la palabra agradeciendo a "todos los que están acompañándonos en este lindo momento, es una linda obra para la que no nos hemos fijado si había mucha o poca población, lo fundamental es darle también una alternativa en el tema de tener un playón deportivo a todas las comunidades. Son 27 playones, ya que se sumó Fidela y Susana -que ya lo ha inaugurado-. Decirles que nos encontramos en una situación de decir que está cumpliéndose el objetivo, es importante, ya que era lo que queríamos conjuntamente con Omar Perotti, cuando el Ministerio de Educación de la Nación daba esta propuesta de playones deportivos y de jardines maternales.

"Adrián - Oggero- decía gracias que se lo ha tenido en cuenta, pero soy un agradecido de que a los presidentes comunales, uno les alcanza esta propuesta y la toman responsablemente, por eso hemos tenido la concreción de 27 playones deportivos para todo el Departamento.

También remarcó que " tenemos en marcha dos jardines maternales uno en la localidad de Ataliva - con Fabio Sánchez-, el otro es de la localidad de Angélica- que está en proceso de construcción".

"El tema de playones deportivos que en esta nueva gestión nacional han cambiado de órbita, no es más el Ministerio de Educación de la Nación, sino que es la Secretaría de Deportes de la Nación, y en ese aspecto sabemos que en este momento la prioridad pasa por la infraestructura deportiva de los clubes, más que construcciones nuevas, pero creo que el objetivo se ha cumplido ampliamente. Me pone muy contento y muy tranquilo, creo que las pequeñas localidades deben tener las mismas oportunidades y posibilidades que las grandes localidades ".



INAUGURACION



Seguidamente las autoridades acompañadas por niños de la colonia efectuaron el tradicional corte de cintas tarea que dejó formalmente inauguradas las instalaciones. Se procedió a la bendición, y los niños comenzaron a dar uso a las pelotas que como obsequio llevó Calvo.

Tras la ceremonia, los asistentes compartieron la cena despedida del año.