Repercusiones por los dichos de López

Para defender el cobro del bono de $ 2.800 por parte del personal político del Ejecutivo (cosa que no hará el Concejo), el jefe de Gabinete, Eduardo López, dijo a Radio ADN “Venite un día a las 12 al 6to piso (donde se desarrollan la sala de sesiones) o por la tarde al concejo, y no vas a encontrar a nadie. Y a nosotros nos vas a encontrar todo el día".

Antes de comenzar la sesión, hubo sesión fotográfica oficial. En un ámbito distendido, fueron varias las referencias: "yo hice horas extras. A mí no me lo dijo", expresó uno. "¿A vos también te retó López?", respondió otro.

Durante la sesión, Natalia Enrico dijo que eran "una vergüenza ciertas discusiones. "Veamos si podemos planificar y ver resultados concretos en los barrios y en las comunidades, y no discutir lateralmente sobre un bono miserable", en alusión al bono. Germán Bottero, por su parte, le replicó a Muriel, que había hecho referencia a gestiones por los asentamientos: "lo esperaban por allá también. A lo mejor era después de 12 y como somos part time… si fuera Justicialista, estaría más enojado que siendo oposición".