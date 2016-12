Los Pumas y Santa Fe en el Seven de Uruguay

El 2017 empieza con todo para el seleccionado nacional de seven, que tendrá su primer torneo entre el viernes 6 y sábado 7 de enero, en Punta del Este, Uruguay. En la competencia, que se llevará a cabo en el campus de Maldonado, Argentina integra el Grupo B junto a Brasil, Uruguay y Estados Unidos, mientras que el Grupo A está conformado por Fiji, Canadá, Chile y Colombia.

También estará participando el seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby, que por estos días confirmará su plantel. Debido a la lesión sufrida en el primer partido del Seven de la República, en Paraná, no podrá estar el rafaelino Pablo Villar.

Santa Fe integrará el Grupo C junto a La Tablada de Córdoba y OCC. En el D jugarán Entre Ríos, Old Boys y Trébol. Grupo E: Córdoba Athletic, La Plata y CPC. Grupo F: Moby Dick Liceo Nalval y MVCC.



EQUIPO NACIONAL

El próximo miércoles 4, el plantel se reunirá en Hindú Club, donde tendrá una jornada de entrenamiento en Buenos Aires, antes de partir hacia Uruguay al día siguiente. Con excepción de Argentina, para los equipos sudamericanos que participan de este torneo estará en juego un lugar en las etapas de Las Vegas y Vancouver, donde participará quien resulte el mejor de ellos tras los Sevens de Punta del Este y de Viña del Mar.

A su vez, los dos equipos sudamericanos mejor posicionados en esa tabla final, participarán del repechaje en Hong Kong por un lugar en el Circuito.

Plantel de Los Pumas 7s para el Seven de Punta del Este: Renzo Barbier (San Luis, URBA), José Barros Sosa (Tucumán Lawn Tennis), Lautaro Bazán Vélez (Córdoba Athletic), Lucas Belloto ( Huirapuca Tucumán), Felipe Del Mestre (Pucará URBA), Juan Delguy (Pucará), Matías Ferro (Tucumán Lawn Tennis), Luciano González (La Tablada), Nicolás Menéndez (Lomas Athletic URBA), Matías Osadczuk (SITAS URBA), Mauro Perotti (CASI URBA), Joaquín Riera (Los Tarcos, Tucumán).