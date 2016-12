Detienen ex funcionario sciolista

LA PLATA, 30 (NA). - El ex subsecretario de Atención de la Adicciones provincial, Carlos Sanguinetti, fue detenido en el marco de la causa que investiga un supuesto fraude con la compra de insumos para centros de tratamiento y hospitales durante la administración de Daniel Scioli.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que Sanguinetti fue detenido a pedido del fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini, quien lo indagará en las próximas horas por el delito de asociación ilícita y negocios incompatibles con el cargo. La causa también involucra a empresarios y otros ex funcionarios del área, una de las cuales, Viviana Callegui, se encuentra prófuga.

La investigación se inició a partir de otra causa por defraudación al Estado con venta de drogas oncológicas en el IOMA, por la que hubo varios detenidos, entre ellos el empresario Leonardo Paci, mientras que otro empresario Leandro

Durand fue excarcelado, y el ex funcionario de Salud, Hernán Azzarri, está con arresto domiciliario y salidas laborales.

El fiscal Paolini dispuso una serie de medidas de prueba que arrojaron como resultado una posible cadena de actos fraudulentos, entre 2012 y 2013, con la compra de pintura, membranas para techo y hasta toner para impresoras, que habrían sido armados "con la sola finalidad de sustraerle dinero al Estado".

Hasta el momento se habría comprobado una suma de 500 mil pesos que salió de las arcas provinciales para adquirir insumos que nunca llegaron a destino.