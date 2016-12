Heroína sana Información General 30/12/2016 Redacción Leer mas ...

Pese a no ser bailarina profesional, fue elegida para coprotagonizar "Cantando bajo la lluvia" con Gene Kelly, según el archivo en línea Internet Movie Database.

Le siguieron varios musicales de MGM en los que Reynolds interpretaba siempre a una heroína joven y sana, antes de ser nominada para el Oscar por "The Unsinkable Molly Brown" (1964).

Tuvo tres matrimonios y una vez dijo durante una entrevista que tenía más suerte eligiendo restaurantes que hombres.

Primero, tuvo que soportar la humillación de perder a Fisher, que se fue a los brazos de su mejor amiga, el ícono Elizabeth Taylor, aunque se mantuvieron cercanos hasta la muerte de Taylor en 2011.

Su segundo marido, el magnate de los zapatos Harry Karl, apostó la mayoría de sus ahorros.

Su tercer casamiento con el empresario inmobiliario Richard Hamlett en 1985 no fue mucho más exitoso, y terminó en divorcio en 1996.

Para mantener a su familia, aceptó trabajos en Las Vegas, donde tuvo su propio casino que albergó su extensa colección de recuerdos hasta su clausura en 1997.

Admirada por su versatilidad, actuó en su propia serie, "The Debbie Reynolds Show", en 1969-1970, aunque sólo duró una temporada.

Su carrera cinematográfica terminó en los 1970, pero continuó actuando en películas y series para la televisión.

"Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds", el documental sobre su relación con su hija, fue premiado este año en el festival de Cannes y debería ser emitido por HBO en marzo.