Los clubes mandaron una carta a la FIFA

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Clubes de Primera División del fútbol argentino le reclamaron ayer a la FIFA por la falta de pago de 350 millones de pesos por parte de la Comisión Normalizadora de la AFA y advirtieron que sin estos ingresos está "en riesgo" la continuidad del torneo en 2017.

Luego de una reunión en un hotel del centro porteño y a través de una carta firmada por representantes de diferentes clubes, como Tigre, Quilmes, Lanús, Vélez, Godoy Cruz y Unión, entre otros, los dirigentes recordaron el acta compromiso firmada en agosto pasado con integrantes de todas las categorías y la responsabilidad de la FIFA por la designación de la Comisión Normalizadora.

"A la fecha no se han cumplimentado ninguno de esos compromisos por lo que solicitamos a esa Federación el envío de los fondos enunciados en un plazo no superior a los tres días de recepcionada la presente, habida cuenta de la responsabilidad que le cabe a esa Federación en virtud de haber constituido esa Comisión Normalizadora y haber designado a sus miembros", expresa la misiva, que concluye que "de mantenerse el incumplimiento se pondría en riesgo la continuidad de torneo de AFA durante 2017".



PROCESAN A PASSARELLA

La Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del ex presidente de River Daniel Passarella y otros ex dirigentes de la institución por administración fraudulenta. Según la resolución, publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ) en la causa se investigan la entrega de entradas por parte de directivos a la barra brava del club de Núñez durante el mandato de Passarella entre 2009 y 2013.

Los jueces Ricardo Pinto, Mirta López González y Mauro Divito confirmaron la resolución de primera instancia contra Passarella y los directivos Diego Turnes, Daniel Bravo, Hugo Carreras, Daniel Mancusi, Gustavo Poggi, Eduardo Rabuffetti, Esteban García, Alberto Araujo, Héctor Godoy, Matías Goñi, Andrés Montinero, Diego Rodríguez, Alejandro Rivaud y Alejandro Hayet.